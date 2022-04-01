小麥漲價「陳吉仲推改吃炒飯、飯糰」　朱立倫批：不要每天想政治

▲朱立倫。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對烏俄戰爭加劇國際原物料短缺，小麥、玉米價格大漲，帶動麵粉、麵包售價上漲，農委會主委陳吉仲昨指會大力推廣米食，呼籲多吃飯糰、炒飯，用米食替代麵食、麵包。對此，國民黨主席朱立倫今（1日）批評，這絕非是一個政府該做的事情，小麥的問題難道是今天才發生的嗎？農委會主委好好把工作做好，不要每天想政治。

陳吉仲昨出席「因應近期國際情勢變化確保我國糧食安全」座談會前受訪表示，小麥價格上漲，麵粉跟著漲，麵包、麵條售價也會波動，為減少民眾荷包支出，將大量推廣民眾食用米食，且要執行到位，像是吃麵有飽足感，光吃白飯則沒有，就要推廣吃飯糰、炒飯，某種程度來說，可減少支出。

對此，朱立倫1日受訪時表示，過年的時候說大家不要吃蛋，現在不要吃麵，要吃炒飯，過一段時間可能天然氣漲價，大家不要用電。一個政府如果對於民生必需品不能充分供應，而是每次遇到問題叫大家不要吃，或改吃其他東西，這絕非是一個政府該做的。

朱立倫也批評，前段時間的缺蛋，完全就是農委會錯誤的政策、錯誤的調度，才會產生這樣的結果。小麥的問題難道是今天才發生的嗎？天然氣很可能產生嚴重危機，也是今天才發生的嗎？這樣的農委會、這樣的政府，是好的政府嗎？

朱立倫也強調，農委會主委好好把工作做好，不要每天想政治。

陳吉仲1日在立法院受訪時，被問到麵包、麵條跟著小麥漲價，除可呼籲民眾吃飯糰、炒飯外，還有其他因應作為嗎？他回應，今年上半年因新冠疫情跟烏俄戰爭影響，預計未來玉米與小麥價格會持續上漲；政院已批准營業稅減免至6月底，農委會針對玉米提出多項措施，包括多種5萬公頃玉米，如此會有30萬公噸產量，滿足1個月需求。

陳吉仲也說，另外也會釋放公糧庫存的老舊米來當飼料米，現在已有15萬公噸，如有需要，8月以後會再釋出30萬公噸；而針對小麥價格上漲，帶動麵粉、麵食、麵包售價調漲，考慮消費者支出減少，會大力推動各式米食，當然不只限於炒飯、飯糰，還有各式米食。陳吉仲解釋，現在白米價格非常穩定，這樣的替代效果應該會讓消費者支出大幅度減少。