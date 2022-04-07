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素食者快吃！超商最新「4款聯名蔬食」　XO醬飯糰、天使涼麵超過癮

▲▼萊爾富聯手寬心園推出4款蔬食新品 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富聯手寬心園推出4款蔬食新品，即日起至5/3止購買任一指定品項加10元爽喝原萃日式綠茶 。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

素食者有新選擇了！就有超商開賣4款「聯名蔬食新品」，清脆的海苔飯糰咬下是微辣X.O醬素肉、鮮香菇絲等內餡，還有夏天吃最清爽的天使涼麵，冰冰涼涼的天使麵加了特調香梅醬，每一口都酸甜清爽。

萊爾富聯手台灣蔬食品牌「寬心園」，獨家推出4款蛋奶素可食的聯名蔬食新品，融合傳統與創新元素，首推「極品X.O醬三角飯糰」，海鹽壽司飯搭配極品素X.O醬素肉，內餡還能吃到鮮香菇絲、杏鮑菇絲、乾豆皮等配料，吃起來帶有微辣的口感，另一款為「客家小炒飯糰」，以紫米飯糰為基底，加上黃豆醬提味，打造十分有特色的客家口味飯糰。

▲▼萊爾富聯手寬心園推出4款蔬食新品 。（圖／萊爾富提供）

▲不管是想吃天使麵還是飯糰通通都有，素食者一定要試試看。

一打開「寬心若燥飯」就能聞到寬心園主廚私房若燥的濃郁香氣，搭配茄汁豆包、高麗菜、香菇筍干和花椰菜等豐富配料，非常適合當作午、晚餐，若是想來點清爽的，一定要吃「多彩香梅天使涼麵」，嚴選義大利麵中最細的天使麵，加上特調香梅醬汁，口味酸甜清爽。為慶祝新品上市，即日起至5/3止，至萊爾富購買指定寬心園品項，加10元就能喝原萃日式綠茶。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11最新品牌「Ohlala」即日起正式登場。（圖／記者周姈姈攝，下同）

7-11也推出全新品牌「Ohlala」，首波以12款義大利麵以及3款焗飯亮相。「Ohlala」代表讚嘆美味、令人驚豔的事物，商品包裝以明亮色系為主，並將各種口味以顏色視覺化，讓商品更具有識別度以及帶來年輕活潑氛圍。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」吃完嘴巴不會變黑，香氣十分濃郁。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

更特別的是，「Ohlala」首創業界引進日本流行的「生」義大利麵，從麵團揉製到煮麵、清炒，製程上一條龍生產，主打口感猶如現做、Q彈不軟爛，同時推出「香蒜海鮮墨魚生義大利麵」，以日本特製配方製作出黑色麵條佐以清炒蒜末、些許青醬提味，且吃完之後還不會染黑唇齒。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲明太子義大利麵可以吃到3種不同風味的明太子，口味非常有層次。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼義式蕃茄肉醬義大利麵，麵條上鋪滿濃郁肉醬再加上雙色起司和帕瑪森起司粉。

▲▼7-11最新美食品牌「Ohlala」。（圖／記者周姈姈攝）

本次還有2款新品，首推明太子控一定要吃「明太子義大利麵」，以辣味、柚香、醬油3種風味明太子調和出濃郁且帶清爽風味醬汁，每一口都有啵啵啵的口感；另一款則是「義式蕃茄肉醬義大利麵」，標竿專門店肉醬製程，以西班牙紅酒熬煮出道地波隆那風味肉醬，進行48小時低溫熟成，融合牛肉與醬汁，搭配雙色起司、帕瑪森起司粉，吃起來香濃不膩口還會牽絲。

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