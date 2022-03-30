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巷口吃好料！全家祭出川味麻辣涼麵、咖哩G燴飯收服蔬食族

消費中心／綜合報導

吃什麼最潮？走一趟巷口的全家便利商店就能跟上風靡好萊塢明星的「蔬食尚」熱潮！無論是人文信仰、健康、環保意識或者保護動物等原因，愈來愈多人樂於嘗試素食，而全家也為這股全球蔬食風氣做足準備，攜手全台五大必吃蔬食餐廳之一的「上善豆家」推出川味麻辣涼麵、梅干若燥炒炊粉等好料，滿足蔬食者需求。

巷口吃好料！全家祭出川味麻辣涼麵、咖哩G燴飯收服蔬食族（圖／品牌提供）

被譽為素食主義天堂－台灣蔬食尚正潮！

「初一吃素、初二吃素、初三吃素…」可愛的繞口令其實正悄悄說明了蔬食尚的熱潮超夯。據2020年一項統計，台灣素食人口已經突破300萬，高達13%的吃素人口比例躍居世界第二，估計潛在的蔬食客群更突破600萬，難怪熱門商圈、網美景點都有愈來愈多時髦的蔬食店家，陸續成為年輕族群打卡朝聖的熱點，大街小巷都有美味蔬食料理的超友善環境，也讓台灣被CNN評選為全球十大素食主義者天堂之首！

巷口吃好料！全家祭出川味麻辣涼麵、咖哩G燴飯收服蔬食族（圖／品牌提供）

全家便利商店X蔬食名店「上善豆家」聯名餐點陸續登場

掌握流行風向球的全家便利商店近期也加入這場蔬食尚運動囉！全家便利商店3月下旬陸續推出6道中西蔬食新品，其中更有4道是與蔬食名店「上善豆家」合作推出，包含：「川辣麻辣涼麵」、「咖哩G燴飯」、「梅干若燥飯糰」及「梅干若燥炒炊粉」選料用心又美味，推出即獲得大好評。

尤其是「川辣麻辣涼麵」運用善果川味麻辣醬及全素沙拉醬調製醬汁，麻辣花椒香氣迷人，搭配素雞肉絲、小黃瓜絲及紅蘿蔔絲並撒上花生粒辛香帶辣，與涼麵完美揉合後吃進嘴裡，口口大滿足！「咖哩G燴飯」以香濃咖哩醬汁搭配扎實G肉塊，淋在營養口感升級的糙米飯上呈現超下飯的美妙滋味，不論上班日或假日都能輕鬆享受令人食指大動的蔬食好味道！

此外還有「烤蔬菜蕃茄筆尖麵」、「義式V丸佐紅醬燴飯」等，兩道西式餐盒也有同樣的大人氣，而全家APP線上還有料理包、調味料及特色小吃等更多選擇，滿足蔬食者巷口就能吃好料的需求。

巷口吃好料！全家祭出川味麻辣涼麵、咖哩G燴飯收服蔬食族（圖／品牌提供）

全家蔬食地圖神助攻　巷口吃素更方便

為了方便蔬食族用餐的便利性，全家APP推出蔬食地圖功能，方便就近查找店鋪內的麵飯、配菜、冷凍食品及麵包等庫存，不論是用餐時間想來份蔬食大餐，或是宵夜時段解解饞，透過全家蔬食地圖助攻蔬食尚Lifestyle，讓大家即使在忙碌的工作日，也可以用最簡單的方式實踐理想中的蔬食生活。

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