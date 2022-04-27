彰化單日確診人數快破百！庫存2萬快篩劑將用罄　向中央告急

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣今天新增99例本土案例，高中以下包括補習班有124班停課，再加上3+4的居隔政策啟動，快篩劑需求大增，彰化縣僅存2萬劑用於確診者及家戶使用，另外居隔中的學生1天就需要1萬支快篩劑，眼看明天將用罄，衛生局長葉彥伯已向中央求救，盼儘快能撥發解決困境。

▲彰化新增99人確診。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

依據中央最新規範縮短居家隔離天數(3+4天)，前3天居家隔離者，以待在1人1室為原則不可以外出，完成接觸者匡列後會安排快篩或者PCR採檢，如果有症狀或期滿當日來做快篩。3天居家隔離期滿快篩陰性後，會進行4天自主防疫，那要每天進行快篩，陰性可以外出工作及採買一些基本生活必需品，但是，外出的時候要全程配戴口罩。

葉彥伯指出，「3+4」居家隔離新制開始實施，快篩試劑需求大增，目前庫存量約有2萬劑，是要給確診者及居隔者使用，不過學校方面，學生只要有1人確診，包括接觸的師生、補習班及安親班、同住家人也得全部快篩。

截至今天彰化縣政府統計，學校暫停實體課程至少7天，有3所高中(5班)、3所國中(3班)、10所國小(15班)、1所幼兒園全園7班、9所幼兒園9班、22家補習班、1所國小全校55班預防性停課7天、預防性停課1天(2所幼兒園3班、1所國中1班)、1家補習班預防性停課2天。

葉彥伯進一步說明，目前彰化庫存量已經嚴重不足，再加上目前1天大約隔離20名學童，學生1人確診全班近30人停課、匡列居家隔離最少有40人，未來確診數破百後，光是一天就需要上萬支快篩劑應急，這方面已經向中央提出需求。