快訊／動滋券2.0延到8月底截止　5月底前使用加碼2百

▲林騰蛟宣布動滋券2.0使用期限延後到8月底，5月底前使用加碼2百。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部體育署發行動滋券2.0，原使用期限6月底到期，受疫情影響，教育部今（28日）天宣布，使用期限延長到八月底，同時宣佈加碼，領用動滋券2.0民眾在五月底前使用完畢，額外加碼200元。

立法院教委會今天邀請教育部次長林騰蛟針對「各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失之紓困因應」專題報告並備質詢，會前媒體詢問動滋券使用狀況。

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代理體育署長的林騰蛟表示，動滋券2.0今年總經費共10億元，面額為500元，總共發放200萬張，目前已經領券共152萬張，領用率約76%，使用率則約45%，實際抵用金額約3.3億元，約佔33%左右，教育部透過各種管道，包括通知中領者迅速來做運動看比賽與消費，希望提高使用率。

林騰蛟指出，原訂動滋券2.0使用期限到6月底，考慮到目前疫情狀況，加上做運動看比賽，在暑假期間會更方便民眾與學生使用，體育署將使用期限延長兩個月，也就是延後到8月31日，同時規劃若中籤民眾在5月底完成500元動滋券使用，會考慮加碼200元，提高促銷使用。