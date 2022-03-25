32預力樑震斷28根！交通部：全部換新　玉興橋延後5個月完工

▲▼立委傅崐萁與交通部及蘇花改工程處，共同會勘玉興橋拓寬工程受損情形。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

23日凌晨的強震造成花蓮台九線拓寬中的玉興橋28根預力梁傾倒斷裂，交通部次長祁文中前往現場會勘後表示，為了安全起見，全部卅二根預力梁將全部換新，估計完工日將延後五個月，同時未來在接近地震帶上的公共工程，也將在工序上通盤檢討。

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交通部次長祁文中與立委傅崐萁，會同發包的蘇花改工程處長李宗仁、縣議會副議長潘月霞、玉里鎮代理鎮長江東成等陪同視察。

蘇花改工程處長李宗仁指出，玉里接近此次地震震央、在尚未施做固定梁下，新橋不堪地震上下跳及左右搖晃，造成預力梁傾倒斷裂28支。災後檢查雖有四支預力梁仍在原位未掉落，但考量內部結構可能已受損，決定32支梁都要重做，舊橋的結構安全則沒有問題，初步估計損失總金額約5000萬元。而原定明年7月18日的竣工日期，估計將向後延5個月。

▲傅崐萁表示，地震帶上的橋梁施工應考慮地震的風險，尤其台灣已進入「地震好發期」，更應有因應作為。

祁文中同時表示，也說，玉興橋因新梁剛掛上去尚未固結前只有臨時支撐，就碰上規模六的地震，未來位於震帶上的公共工程，在施工工序上將做特別考量。

傅崐萁說，地震帶上的橋梁施工，本應考慮地震的風險，尤其學界更研判台灣已進入「地震好發期」，要求應有因應作為。