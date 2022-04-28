體育署長懸缺239天創紀錄　立委批荒謬「教部這樣回應」

▲賴品妤批評體育署長懸缺239天創紀錄很荒謬。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部體育署前署長張少熙去年8月因東奧經濟艙風波請辭下台，至今體育署長仍由教育部次長林騰蛟兼任代理，到目前已經239天，民進黨籍立委賴品妤今（28日）在立院質詢時表示，林騰蛟代理體育署長時間已創下有史以來最長紀錄，若代理到八月，將比張少熙在任時間還長，「這很荒謬」，林騰蛟則回說，還在積極尋覓中。

立法院教委會今天邀請林騰蛟針對「各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失之紓困因應」專題報告並備質詢，立委賴品妤在質詢時指出，林騰蛟代理體育署長時間已經來到239天，已創下代理體育署長有史以來最長紀錄，若代理到八月，將比張少熙在任時間還長，「這很荒謬」。

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賴品妤表示，當質詢教育部長潘文忠體育署長人選時，第一次聽到部長說還在尋覓，心中有期待，但第三次聽到就很憤慨，而且林騰蛟一次要督導人事處等8個單位，很清楚是無法全面兼顧，目前最大問題是法規面造成人才難尋，應該修正《教育部體育署組織法》，加上行政院長蘇貞昌也支持，希望教育部一週內提出評估報告，包括是否提出部版的《教育部體育署組織法》草案。

▲教育部次長林騰蛟（左）指署長人選還在積極尋覓中。（圖／記者許敏溶攝）

林騰蛟則表示，部長潘文忠對於體育署長期待高，希望有體育與行政專才，目前還在積極尋覓中，至於是否要提出部版的《教育部體育署組織法》草案，則要多元考量，教育部尊重立院的意見。