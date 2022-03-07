體育署長懸缺超過200天　立委傻眼：政府真的重視體育？

▲國民黨立委溫玉霞。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

前體育署長張少熙去年8月因東奧經濟艙風波請辭下台，至今體育署長仍由教育部次長林騰蛟兼任代理，已經超過200天。對此，國民黨立委溫玉霞質疑，體育署長找嘸人，政府真的重視體育嗎？

溫玉霞說，體育署是掌管並推動體育與運動事務的最高主管機關，但政府老是「找嘸署長」，林騰蛟已二次代理，總計代理超過200天，不禁要問這個政府真的重視體育嗎？

溫玉霞指出，張少熙就是前車之鑑，他在上任時曾自豪「不用靠關係上任」，諷刺的是，不到一年卻為高層震怒下台，驗證了「朝中無人莫做官」的官場陋習，即使在其任內創下2金4銀6銅最佳奧運成績，也無法將功折罪，讓很多體育人為他叫屈、唏噓不已。

溫玉霞表示，張少熙請辭，凸顯政府對體育人欠缺尊重與珍惜，倘若署長經常要為政府擋子彈，試問哪一稍有風骨且具校長遴選資格的體育學者願冒此風險？為此，傳聞執政黨要修法將署長任用資格放寬，但不管怎麼放寬，總不能濫竽充數，更不該將此職務淪為酬庸。

溫玉霞呼籲，為推進體育發展，希望趕快覓得適才適所之署長，至少應具備體育專業，也盼政府對體育人予以尊重，勿再讓署長充當層峰的代罪羔羊，一再折損體育界的士氣與尊嚴。