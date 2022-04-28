急診「歷史爆量來診數」曝光！只求2件事　網嘆：現在進行式

▲北部有醫院急診一天湧入千名患者，讓醫護疲於奔命。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／採訪報導

Omicron恐怖傳播釀本土大爆發！北部多家醫院急診室都被前來檢測PCR的民眾擠得水洩不通。即便指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞不斷呼籲，急診應留給有急症需求者，國人可先買家用快篩來篩。但試劑一劑難求仍擋不住來診人潮。粉專《搶救急診室》一早PO出某家醫院「歷史天量的來診」，只求大家2件事。

粉專《搶救急診室》PO出一張來自中大型醫院急診醫師所提供的「急診一天來診量」，只見光27日一天，完診1024人、還有16人待診、16人留觀、待床21人。內文寫到，「歷史天量的來診，該急診要呼籲的是：請大家節制，我們願意解決大家的需求，但無力管制現場秩序，要靠大家自律維持社交安全距離及戴口罩。」

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急診科醫師白永嘉接受《東森新媒體ETtoday》採訪時坦言，這是北部某醫學中心的慘況，他無奈地說，「急診破千是非常忙碌的數字，台北某醫學中心過年最多也700人，就忙爆了！」他也藉此呼籲，千萬別把急診當篩檢站，會影響許多嚴重緊急的患者就醫，一旦出現警示症狀就得立刻就醫。

不少網友心疼留言，「辛苦了」、「現在進行式」、「疫情之下，盡量不去醫院診所叨擾就是最大的幫助了」、「緊急救護也快癱瘓，前天路上遇到TA 而且是危急，勤務中心跟我說都去支援防疫了，要等，我也只能在現場守著」、「最重要自我控制群聚吃飯玩樂…延緩急速上升曲線保護醫療資源診救更多人命」。