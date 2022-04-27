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即起取消簡訊實聯　6大連鎖百貨商場因應方式總整理

記者蔡惠如／綜合報導

中央宣布即起取消簡訊實聯制，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，目前6大連鎖百貨賣場包括新光三越、遠東百貨、微風、環球購物中心與三井Outlet也多半表示配合政府政策，持續宣導安裝社交距離APP，SOGO則表示目前仍維持原防疫規格與措施，與地方政府確認相關做法再行公佈。

▲測體溫,簡訊實聯,社交距離,APP,百貨,遠百,環球。（圖／各業者提供）

▲中央宣布取消簡訊實聯，各百貨仍維持測體溫，並鼓勵下載社交距離APP。（圖／業者提供）

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在台有15間門市的新光三越表示，將持續配合政府防疫指引，除落實每週至少2次大清消，每日每小時顧客接觸點及公共設施消毒擦拭、館內隨時排換氣，以及口罩100%到位、入場量溫等各項防疫措施，更持續主動提供疫苗有薪假及疫苗險，鼓勵員工踴躍施打疫苗，同時亦於入口處宣導「臺灣社交距離APP」，鼓勵民眾下載及使用。

全台13間分店的遠東百貨，則表示配合中央修正，即起入館不用實聯登記，在用餐、試吃之外的情況下，依舊需要戴口罩、量測體溫，館內清消、員工健康管理持續落實執行。微風對此也說明持續配合政府各項防疫政策，確實配戴口罩、量體溫，賣場、主題餐廳、桌面也都會定時消毒。

▲測體溫,簡訊實聯,社交距離,APP,百貨,遠百,環球。（圖／各業者提供）

▲遠百出入仍維持體溫監測。（圖／業者提供）

Global Mall環球購物中心也表示，因應最新公告措施調整，有鑒於疫情發展持續升溫，全台8間店持續每週固定消毒、定期公共區域消毒、固定出入口提供量測體溫、手部消毒，同時館內餐飲櫃位落實量測體溫、提供酒精消毒液。也積極宣導使用行動支付消費，降低接觸，目前全館工作人員兩劑疫苗施打率已超過95%，同時也正宣導第三劑疫苗施打。

三井Outlet則表示，取消實聯制後，出入口取消實聯制掃描，但仍配置保全人員建議顧客下載「社交距離APP」，出入口紅外線體溫感測及酒精消毒持續，餐廳及美食街維持防疫隔板，另外也會定期清消，並配合政府防疫政策隨時增加。

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