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鳳梨轟爆連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元：怎麼變那麼小氣

▲勾惡回應近日與連千毅爭議。（圖／翻攝自勾惡IG、連千毅FB）

▲勾惡近日與連千毅發生爭議。（圖／翻攝自勾惡IG、連千毅FB）

記者鄒鎮宇／綜合報導

直播主連千毅發行NFT後被YouTuber「勾起你心中的惡」質疑詐騙而爆發衝突，雙方隔空交火多日，甚至要勾惡出面談判。對此，網紅鳳梨（吳泓逸）27日深夜開直播大罵連千毅，卻意外讓網紅服務商負責人劉子瑜爆出「小氣」的案外案。

連千毅發行NFT後被多名網友指控詐騙，憤而向勾惡投訴，雙方因此引發大戰，連千毅也將炮火導向勾惡的真實身分。對此，鳳梨在直播中表示，「勾惡有找你的麻煩嗎？他有特別去誣賴栽贓你嗎？人家沒有嘛！今天是這些受害者跟他投訴，如果他今天講的有一句話不是事實、違背良心，你明明沒有這樣做他偏偏誣賴你，那就算了，X你娘就沒有嘛！」

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▲▼鳳梨轟爆連千毅爆案外案！正妹上直播只能拿3000元。（圖／翻攝臉書）

▲劉子瑜爆連千毅只給show girl每場3000元。（圖／翻攝鳳梨 吳泓逸臉書、爆廢公社公開版）

▲▼鳳梨轟爆連千毅爆案外案！正妹上直播只能拿3000元。（圖／翻攝vickybaby723）

▲辣模、網紅服務商負責人劉子瑜。（圖／翻攝vickybaby723）

其中，辣模、網紅服務商負責人劉子瑜也在鳳梨的直播中爆料，「我這的主播到他那直播，他很小氣一場才給3000。我說，哥你怎麼變那麼小氣，後面沒有女生要上了，給太少」，「他沒辦法好好做，他很愛炒新聞、炒流量，對他來說流量最重要」。

該段經網友截圖分享到臉書社團「爆廢公社公開版」表示，請問show girl的行情大概是多少？對此，有模特兒表示，「如果是很資深的SG，3000是真的很少…2000至3000價是給新人SG」。

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