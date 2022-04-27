快訊／柯市府最新示警「北市5月初每天一萬例」　健康服務工作已經爆表

記者杜冠霖／台北報導

全台27日新增8822例本土個案，其中有1892例位於台北市，對此，台北副市長黃珊珊表示，依照Rt值，台北市五月初就會達到每日一萬例，這也是從中央到地方都很清楚的事實，且每天確診新案暴增，各區健康服務中心工作已經爆表，「確診舊案部分，我們必須暫停關懷電話，先以新案安置為主，請大家見諒。」​

▲國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高。（圖／記者湯興漢攝）



黃珊珊呼籲，輕症或無症狀的確診者，請大家務必依照醫院發送的簡訊內容，上網通報自己的狀況、接觸史與接觸對象的相關資料，市府同仁收到回傳資料後就會匡列接觸者，另外會安排發放關懷包給你，安靜度過十天，不用採檢就可以解隔。​

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對於確診者，黃珊珊表示，有症狀者，如果是緊急狀況，請打119，有生活照顧需求（垃圾清運、寵物安置、物資採購、送餐問題、心理諮商、防疫旅館需求），可打給區級關懷中心，​有需要遠距醫療，可打聯合醫院各院區進行視訊醫療。​

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北市醫療、防疫量能部分，黃珊珊坦言，各區健康服務中心工作已經爆表，每天確診新案暴增，所以，確診舊案部分，我們必須暫停關懷電話，先以新案安置為主，請大家見諒。​

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黃珊珊指出，目前市府人力以安置確診者優先，接觸者列為居家隔離，但因為風險較低，所以居家隔離者會以中央系統雙向簡訊為主要工具，不再提供關懷電話，居家隔離者有狀況可以主動通報/緊急狀況119/生活照護(區級關懷中心)/遠距醫療（聯合醫院各院區），也請大家體諒。​

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黃珊珊表示，與病毒共存，是要安全的共存，但是如果確診數大量暴增，則會造成公衛及醫療量能的災難，現在每天一千八百多例，其實依照Rt值，台北市五月初就會達到每日一萬例，這也是從中央到地方都很清楚的事實。

黃珊珊坦言，之後地方政府的公衛量能，大概只能處理有症狀或中重症的確診個案，無症狀與輕症者與接觸者，可能都要自我管理，安靜的隔離，讓公衛與醫療量能保存給需要照顧的人，「中央取消了實聯制，意味著病毒無所不在，疫調已無意義，我們真的應該專心照顧安置『確診者』。」​

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對於確診者數量，黃珊珊表示，如果每天全台灣高達幾萬確診案，台灣每日的PCR檢驗量能，可以負擔多少檢驗量？到時候，可能連快篩陽性後也沒辦法採檢PCR，這些都是可以預見的，「黑數會更多，到最後，可能就如同其他的法定傳染病一樣，重症才通報！​」

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黃珊珊指出，在此之前，我們必須維護公衛與醫療量能，在共存之前，確診案例數增加的幅度還是要壓在一定的幅度以下，如果超過醫療量能負擔，「重症進不了醫院、死亡率會提高，台灣社會要付出多少代價？」​

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黃珊珊表示，會盡全力保護台北市民，最重要的是要保存醫療量能、保護醫護人員，這是最後一道防線，醫療量能要用在最需要的地方，照顧最需要幫助的人，尤其是高風險對象、小孩、長者，政府應該盡力將風險降到最低，「如果確診者暴增的過程中沒有任何因應作為，犧牲的將會是第一線的醫護人力！」​