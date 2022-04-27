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提軟性封城遭嗆「不是要共存」！柯文哲揭原因：沒控制的叫原子彈

記者柯振中／綜合報導

由於本土疫情升溫，台北市長柯文哲拋出了「軟性封城」的做法，卻被質疑先前說要共存、恢復正常生活，現在又搞這套，也有議員27日備詢時嗆聲「SOP根本沒訂好」。對此，柯文哲解釋，共存的重點在於「存」，要讓人們在病毒的威脅下盡可能正常生活，不等於放任病毒、更不能失控，因此必要時還是要採取更嚴格的管制。

▲▼柯文哲,軟性封城。（圖／翻攝臉書／柯文哲）

▲簡舒培詢問柯文哲，軟性封城究竟是什麼，該怎麼做、又要做什麼。（圖／翻攝臉書／柯文哲）

由於台北市26日新增1,302例確診，柯文哲預估，5月7日台北市單日確診將破萬，必要時會進行「軟性封城」，降低活動。柯文哲說出「軟性封城」後，引起許多討論，更有不少人質疑，原先說要與病毒共存、恢復正常生活，怎麼突然又變成「軟性封城」。

除了一般民眾的質疑聲音，民進黨台北市議員洪健益27日也質疑，市府目前還沒提出SOP，就喊出「軟性封城」，是造成民眾恐慌，還沒訂定相關SOP，就別再提這種說法。

民進黨台北市議員簡舒培也詢問，先前明明說要共存，現在又變「軟性封城」，具體戰略是什麼、到底要怎麼做，又要做什麼？

▲▼柯文哲赴台北市議會進行追加減預算報告。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯文哲提出軟性封城後，受到許多質疑。（資料照／記者黃克翔攝）

對此，柯文哲則表示，雖然Omicron重症率、百分比不高，但若數量太多還是受不了，可以從香港、南韓的經驗來借鑑，沒控制的叫原子彈、有控制的叫核能。

柯文哲提到，所謂的共存，重點在於「存」這個字，是讓人在病毒的威脅下盡可能正常生活，但以台北市近期確診的數字來看，預估5月初單日確診會破五千，什麼都不做的話，很快就會破萬，到5月下旬台北市更會有50萬人被感染。

柯文哲說明，病毒上升的趨勢相當明顯，指揮中心應該也曉得，陽性率還在上升，若放任下去，醫療量能無法負荷，又該如何減災，而所謂的「共存」並非放任，更不能讓疫情失控，因此現在要開始嚴密監測疫情發展，必要時會從自律走向「他律」，採取更嚴格的管制，

而柯文哲也說，從醫學的角度來看相當清楚，脫口罩、吃飯才會造成傳染，所以這一波感染的有學校、餐廳與八大行業，因此處理時要意識到這兩組，內用要停掉，與去年6月的狀況差不多，若醫療量能無法應付，還是得控制、不讓疫情擴散。

 

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