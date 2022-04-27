嘉義之心願景館啟用　鐵路高架化建設翻轉嘉義

▲嘉義市願景館成果展正式開幕， 訴求嘉市好生活西區大發展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「鐵路高架化」啟動嘉義市都市發展新契機！位於火車站前的「嘉義之心城市願景館」是民眾參與鐵高公共事務的重要場域，市府舉辦一系列活動累積民眾參與能量，以「超越」為主題展示階段性成果。開幕儀式上，市長黃敏惠強調，市府有絕對信心透過鐵路高架化建設，再一次翻轉嘉義，從老城區活化和創生的都市縫合，到西區大發展，形塑嘉義市成為台灣西部走廊新都心，讓「嘉義市超越嘉義市」！

「鐵路高架化不僅是交通建設，更是都市發展建設！」黃敏惠表示，要翻轉嘉義市，必須有完善的都市計劃，市府這二年來，積極推動鐵路沿線都市縫合，有絕對的信心，消弭以往鐵路阻隔造成市區「前驛光閃閃，後驛惦寂寂」狀況；同時還要為老城區注入活力和吸引力，進而發展產業生活圈，以分區開發、多頭並進，以交通磁吸周邊區域人口，達成來嘉市好生活、西區大發展的目標。

黃敏惠進一步指出，市府透過一系列「攝影走讀」、「市政議題」、「鐵高民眾參與活動」等多場活動，傾聽民意，瞭解地方民眾需求，做為都市規劃重要參考，一如嘉義市舉辦2021台灣設計展，將設計思維融入城市治理，我們相信擁有教育、文化、醫療以及厚實人文底蘊等優勢的嘉義市，在大家齊心協力之下，就能在激烈的城市競爭中脫穎而出，朝「台灣西部新都心」目標邁進，嘉義市超越嘉義市。

「嘉義之心城市願景館」原為火車站前台汽客運嘉義站，如今已成為嘉義市鐵路高架化計畫的重要平台，也是市府推動民眾參與、公共事務的交流場域，更是展示嘉義市未來都市發展願景的重要窗口。「嘉義之心城市願景館成果展覽－超越」今天正式開幕，活動中並邀請全國競技疊杯賽三冠王北園國中蕭正政同學及具嘉義市在地特色的攤商共同參與，現場並首播影片《超越》，展示嘉義市近年的都市規劃成果和願景。

都市發展處黃緒信處長表示，在都市規劃過程中，傾聽民意、瞭解地方民眾的需求，是最重要的一環。願景館舉辦成果展，配合嘉義市國土計畫、鐵路高架化、鐵路沿線相關都市計畫變更等規劃內容，展示民眾參與活動等相關記錄。邀請市民朋友來到願景館了解市政建設藍圖，同時可以透過有趣VR虛擬實境，實際感受嘉義市未來發展願景。

--願景館開館時間：週二至週六上午十點至下午六點【週日、一休館】。

--願景館地址：嘉義市西區中山路524號

--臉書搜尋「嘉義之心城市願景館」https://is.gd/Tup791

--嘉義市政府都市發展處官網https://reurl.cc/avoyr9