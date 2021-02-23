這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

▲彰化市鐵路高架化首度進國發會。（示意圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美上任時即將「彰化市鐵路高架化」列為最優先推動之重大建設，經過兩年多的努力，多次與中央協商，今(23)日上午行政院國家發展委員會召開「彰化市鐵路高架化可行性研究計畫」審查會，這也是首次進入國發會審查，王惠美期盼希望很快會有好的消息。

去年10月彰化市鐵路高架化建設自2016年進入交通部鐵工局初審後，至2019年10月25日交通部第4次審查終於通過，去年又被國發會退件卡關，王惠美當時在臉書粉專po 「有感有發」文，彰化市鐵路高架化建設和二林精機園區環評案，多次當面向總統蔡英文、副總統及行政院長甚至交通部長等人爭取都獲得支持，但都「說話不算數」，一直被中央卡關，開會遙遙無期。

▲彰化市鐵路高架化5年來審查過程。（圖表／彰化縣政府提供）

如今審查案終於重露曙光，王惠美指出，彰化市鐵路高架化，彰化人等了20餘年，縣政府從100年開始啟動迄今也有10餘年，睽違了兩年多，本來應該進入國發會，但是國發會臨時取消會議，直到今日，終於向前跨了一大步。

王惠美表示，感謝歷年來所有的委員們、中央長官們的協助，今日審議的結果，原則上大家都認為應該要有鐵路高架化，但是針對彰化縣府財務狀況有點爭議，原本鐵路高架化只是兩軌，但是因為彰化為山海線交接，因此配合中央將兩軌變成四軌。

王惠美強調，因此彰化縣政府必須再增加負擔20餘億元，有關台鐵盈餘部分不拿進來本次工程財務槓桿內，會再跟相關單位再做進一步的協商，再以最好的財務狀況，再次陳報國發會審議，希望很快會有好的消息。

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