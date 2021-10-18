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藍綠齊心！國發會通過了　彰化市鐵路高架化來臨

▲彰化市鐵路高架化通過國發會審查。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化市鐵路高架化通過國發會審查。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市鐵路高架化，讓彰化人等了20餘年，向前跨了一大步，今年2月底進入行政院國家發展委員會(簡稱國發會)審查迄今，時隔近8個月迎來好消息了，終於在今天審查通過，並將呈報行政院核定，全案進入綜合規劃及環評階段，縣府也將同步配合擬定變更彰化市都市計畫，宣告高架化工程進入實質開發程序。

▲彰化市鐵路高架化通過國發會審查。（圖／彰化縣政府提供）

王縣長表示，彰化的建設不能等，推動彰化市鐵路高架化更是刻不容緩，彰化縣政府自2011年年開始推動彰化市鐵路高架化計畫，歷經多次中央各部會召開之審查會議，至今已逾十年，秉持「建設不分藍綠」，中央與地方一起合作的精神積極爭取。

▲彰化市鐵路高架化通過國發會審查。（圖／彰化縣政府提供）

交通部次長祈文中表示，鐵路的立體化對於彰化市來講是高架化，第一個，可以新增車站變成一個主要的運輸走廊，第二個，騰空的土地透過都市縫合可以帶來非常多的土地使用強度的增強，再加上機檢段再往南延伸，四處的土地對彰化市來講，是一個土地使用的重新翻轉，一定可以給彰化市帶來新的風貌，也希望都市的縫合，能夠中央、地方充分合作，不只是交通建設的改善，也是都市發展的重新再造與新的開始。

▲彰化市鐵路高架化通過國發會審查。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美指出，彰化是山海線的交接點，相對地，對於鐵路的營運也是非常重要，從過去的2軌到現在的4軌，配合中央整個政策，透過鐵路高架化之後，能夠讓市區縫合，因為一邊是八卦山，一邊是鐵路，造成彰化市發展的腹地是比較小的，透過鐵路高架化之後，會有更寬廣的發展方向，期許建縣300年之後，能再有另一個新的300年。

▲彰化市鐵路高架化通過國發會審查。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美再次向院長蘇貞昌懇託，儘速核定彰化市鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化案，未來兩案再結合捷運鹿港線，實現三鐵共構車站樞紐，創造舒適便捷的公共運輸，帶動北彰化區域整合，引領彰化及台中兩縣市共榮發展。

▲彰化市鐵路高架化通過國發會審查。（圖／彰化縣政府提供）

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