拚彰化市鐵路高架化　王惠美請賴清德再「PUSH」推一下

▲縣長王惠美請副總統賴清德推彰化市鐵路高架化工程。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美一心懸念彰化市鐵路高架化，27日親自向交通政務次長陳彥伯爭取後，今日副總統賴清德在總統府資政姚嘉文、財團法人關懷文教基金會董事長周清玉等人陪同參訪「台語文創意園區」時，再度當場拜託賴副總統能再幫忙「PUSH」推一下。

▲到台語文創園區參觀。

王惠美說，她從擔任立法委員時，就一直持續為彰化市鐵路高架化請命，當時擔任行政院長的賴副總統，在當時也曾允諾幫忙，今天又再度拜託他，且縣府已經送件至交通部，請賴副總統務必要再「PUSH」推一下。

▲到台語文創園區參觀。

賴清德表示，彰化市鐵路高架化是彰化人的心聲，過去在魏明谷當縣長的時候他就積極爭取這項重大建設，只要核定，不會因為換人，重大建設就沒有了，中央的執政是有延續性的，且縣籍立委也都在立法院積極爭取，彰化縣的發展需要藍綠共同合作，台灣更是要團結，才有辦法面對外來的挑戰。

▲台語文創園區大合照。

前縣長周清玉說，賴清德從擔任行政院長時就很重視臺灣本土文化基礎價值的保存，期待在他用心的帶領之下，語言文化價值更能得以保存並發揚光大，想要在世界舞台發光發熱，臺灣本土的文化價值必須予以保存延續。

▲28日立法院交通委員會視察彰化。

賴清德指出，台語文創園區是姚嘉文資政夫婦爭取，各級民代，以及臺灣有志人士共同努力打拚的成果，在擔任行政院長時就曾來過，那時就很欽佩，尤其推動國家語言發展法已三讀通過，如願讓臺灣各族群的母語都成為臺灣的母語，我們要用自己的意志來保護我們的母語，特別對園區有貢獻的人致上最大敬意。

彰化縣「台語文創意園區」是全台首座，委託財團法人關懷文教基金會經營管理，賴副總統一行先後參觀藝文館、親子館、音樂館及戲劇館等園區設施，親自體驗台語文化之美。

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