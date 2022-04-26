最低1.53%！大園區農會提供優惠貸款　助航空城安置戶重建家園

▲市長鄭文燦說明，大園區農會提供的優惠貸款。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦26日出席「2022年大園區農會提供航空城安置戶融資貸款優利」說明會表示，市府為保障桃園航空城計畫範圍內居民的居住權益，建置「桃園航空城計畫安置戶融資貸款平台」，除了計畫邀請13家銀行提供低利房屋貸款及土建融貸款方案之外，更協調大園、蘆竹區農會，提供安置戶最低1.53%利率優惠貸款，協助居民重建家園。

▲大園區農會理事長游智健表示，該會體質健全。（圖／農業局提供）

鄭市長指出，桃園航空城計畫啟動以來，大園區農會肩負多種功能，截至今（2022）年2月底，大園區農會存款總金額245億8,714萬元、放款總金額100億4,052萬元、存放比36.12%、逾期放款比率0.02%、信用部盈餘3,082萬元，是體質健全且盈餘較高的農會。

又因桃園航空城開發區位於桃園市大園區及蘆竹區，為就近便利服務安置戶，市府將在明（2021）年第3季進行安置住宅簽約，以市價8折的方式，提供安置戶承購安置住宅，各安置住宅大小約25坪至55坪不等，欲購置坪數較大房屋者，可運用農會優惠貸款滿足需求；此外，若拆遷戶選擇以安置街廓自行興建房屋，市府也會同步媒合營造廠，設定適宜的價格天花板，並推出建築式樣提供選擇，能以合理的價格興建房屋。

農業局長郭承泉表示，市府鼓勵在地農會提出優利貸款方案，增加競爭力，並透過獎勵補助農漁會，建構全方位農漁業金融服務；在保障農民生活方面，去（2021）年農民退休儲金開辦後，農民及政府按月對等提繳，於年滿65歲時即可按月領回退休儲金，也會請農會協助符合資格的農民參加，營造安定從農環境。包括市議員徐其萬、游吾和、市府農業局長郭承泉、地政局長蔡金鐘、大園區長徐藍科、大園區農會理事長游智健、總幹事呂理標等均一同出席活動。