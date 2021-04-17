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參選2024總統大選？　鄭文燦出席大園農會聯誼「笑容」給回應

▲是否參選2024？鄭文燦「笑容」給回應。（圖／大園農會提供）

▲市長鄭文燦表示，大園區農會是全桃園農會經營績效第一名。（圖／大園農會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對2024年是否要選總統，桃園市長鄭文燦一再表示，現階段把市長做好，外界不必急著幫他找工作；然鄭文燦16日晚間出席大園區農會舉辦基層農友聯誼餐會時，甫步入會場，農會理事長游智健即以高分貝熱情介紹「歡迎2024台灣的領導人，有史以來最努力的市長…」蒞臨，只見鄭以燦爛笑容回應，是否參選2024大選不言而喻！

▲是否參選2024？鄭文燦「笑容」給回應。（圖／大園農會提供）

▲議長邱奕勝說，大園區農會信用部存款總額最多。（圖／大園農會提供）

游智健說，鄭文燦市長上任6年多以來，一天當三天用，勤走基層，帶領市政團隊全力推動桃園各項重大建設，包括桃園航空城重大計劃、都會區捷運等交通建設邁大步展開，桃園人口不斷增加，呈一片榮景。尤其是鄭市長重視休閒農業區劃設計畫，推動桃園農業多元發展…是桃園人共同肯定「有史以來最努力的市長」，他和許多農友，不分藍綠，強力支持鄭更上層樓，參選2024總統大選，為桃園人、為台灣服務。

▲是否參選2024？鄭文燦「笑容」給回應。（圖／大園農會提供）

▲是否參選2024？鄭文燦「笑容」給回應。（圖／大園農會提供）

游智健熱情稱鄭是「2024台灣的領導人」，鄭立於一旁以燦爛笑容回應，並未表態，致詞時表示「大園區農會是全桃園農會經營績效第一名」。據了解，大園區農會曾榮獲資產品質改善優等獎，主因仍須歸功於桃園航空城計畫獲得進展，支撐大園地區土地價格，另外大園區農會信用部存款總額最多、獲利最高。

大園區農會16日舉辦基層農友聯誼餐會，係因疫情趨緩後，補辦的春酒聯誼，市長鄭文燦、議長邱奕勝、農會理監事、會員代表、農事小組長及家政班員等相關人員400多人到場，場面熱絡。

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