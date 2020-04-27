疫期求生存！　昇恆昌和大園農會舉行機場商品特賣買氣旺

▲昇恆昌於大園區農會青埔辦事處舉行機場商品特賣，買氣旺。（圖／青埔辦事處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

不用出國，在這裡也可以買到機場商品。疫期桃園機場出入境旅客人數銳減，機場免稅店昇恆昌、采盟生意大受影響，與在地大園區農會合作，27、28日兩天於該會青埔辦事處舉行為期兩天的機場商品特賣會。開賣首日上午即發出700多張號碼牌，民眾亦遵守戴口罩、10人分批進入選購要求，幾乎人手數提袋，買氣旺！

▲民眾戴口罩、10人分批進入選購。（圖／青埔辦事處提供）

大園區農會青埔辦事處主任黃寶英表示，在地農會與機場免稅店共同舉辦機場商品特賣會是首次，主要是機場免稅店昇恆昌、采盟兩家公司，過去長期以來，重視敦親睦鄰，熱心地方公益，是機場所在地大園區民眾的好厝邊。因此，農會理事長游智健為協助兩家公司紓困，攜手合作舉辦特賣活動，也創下民眾不用出國，可以在農會買到機場商品的難得情形。

▲▼昇恆昌於大園區農會青埔辦事處舉行機場商品特賣。（圖／青埔辦事處提供）

另外，機場免稅商店采盟公司，也於28日起一連三天，在大園區農會舉辦機場商品特賣會。昇恆昌今明兩天推出的商品有：限時特價的進口巧克力、精選紅酒、頂級烈酒；驚爆特價的面膜、彩妝保養品；限時優惠的精選3C商品、樂高玩具等；限時搶購的各大精品等各種商品。由於青埔辦事處場地有限，昇恆昌表示，鑽石、珠寶等商品，仍希望民眾到機場購買，或者是上昇恆昌宅配網購買。

昇恆昌表示，機場免稅商品是特殊行業，受到疫情影響生意大受影響，但昇恆昌目前沒有減薪跟裁員計劃，除了成立昇恆昌宅配網也舉辦各個特賣會，積極努力求生存。大園區農會青埔辦事處成立年餘，因青埔區內有高鐵及機捷，吸引海外人士及台北等外縣市民眾移居青埔，對於此次特賣會於青埔臉書廣傳。

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