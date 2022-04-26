快篩試劑嚴重缺貨！　鄭文燦：建議中央以人口10%為安全備量

▲針對台南市長黃偉哲提議快篩試劑不足問題，由地方政府自行購買；桃園市長鄭文燦26日受訪時表示，桃園希望買能10萬劑，但覺得要以人口的10%為安全備量。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於疫情持續延燒，各地快篩試劑缺貨嚴重，台南市長黃偉哲曾提及如果能夠開放地方政府自行購買，可能會心動；對此，桃園市長鄭文燦26日受訪時指出，現在因為快篩試劑由國家徵用，所以5月初才會由健保藥局來鋪貨，但是「地方政府應該保有人口的10%的安全備量」。

鄭文燦今天上午出席大園區農會活動受訪時針對快篩試劑不足問題表示，其實桃園市府也跟許多醫療通路商購買快篩試劑，現在因為快篩試劑由國家徵用，5月初才會由健保藥局來鋪貨，民眾可用健保卡，一個月買一盒，一盒有五劑，居家快篩應該是夠的；但現在因為有防疫需求，職場、工廠、學校，經常要大量的快篩試劑，「我認為地方政府應該保有人口10%的安全備量，作為防疫的工具。我會向中央建議，要讓地方政府有10%快篩試劑備量」。

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鄭文燦解釋：「桃園市政府已經提出採購申請，但通路商目前沒貨。我們希望買10萬劑，但我覺得安全備量要用人口的10%，以桃園來講就是應該22萬劑，我們第一輪買的10萬劑，通路商現在手上是沒貨。至於學校的類普篩，原本預計今天由國小先領快篩」，，鄭文燦強調，桃市府已決定延後，因為現在很多學校出現確診，需要用到大量的快篩試劑。

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