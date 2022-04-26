大貨車台66線變換車道失控　連續追撞2聯結車

▲桃園市黃姓男子26日上午8時許駕駛大貨車行駛台66線往觀音方向行駛，疑似變換車道不慎擦撞內側聯結車，再追撞另一輛連結車肇禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子26日上午駕駛大貨車經台66線往觀音方向行駛，行經西向13.8公里處從外側車道欲切入內側車道時，不慎失控擦撞前方聯結車，再追撞另一輛聯結車肇禍，楊梅警方據報處理時，為3名駕駛進行酒測，酒測值均為零，所幸現場並無人員受傷受困，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

楊梅警分指出，52歲的黃姓男子今天上午8時29分許駕駛大貨車，行經台66線西向13.8公里處往觀音方向行駛，欲從外側車道變換車道切至內側車道，不慎擦撞35歲王姓男子駕駛之聯結車，隨後又追撞25歲簡姓男子駕駛另一輛聯結車，3輛車發生事故後，在台66線等候警方到場處理。

▲桃園市黃姓男子26日上午8時許駕駛大貨車在66線疑變換車道不慎擦撞內側聯結車，又追撞另一輛連結車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

意外發生後，導致台66線新屋匝道出口嚴重回堵，警方到場後，為煌等3人進行酒測，酒測值均為零，員警處理時，緊急調派吊車到場處理，事故現場於上午10時15分完成排除，至於事故發生原因與肇事責任歸屬，仍待警方調查釐清。

楊梅警方呼籲，快速道路車流大幅增加，若發生屬於輕微財損交通事故時，建議可循「人沒事，車能動，快拍照，速移車」的口訣處理，以減少二次交通事故之風險與快速紓解壅塞車流。

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