溫馨五月天　黃偉哲邀請「感謝郵您」祝福傳情！

▲台南市舉辦「感謝郵您－愛家傳真情」活動，黃偉哲市長鼓勵市民與學生撰寫卡片贈予親愛的媽媽及家人，表達心中的祝福與感謝，傳遞更多愛的暖流。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市舉辦「感謝郵您－愛家傳真情」活動邁入第11年，為鼓勵更多人提筆表達感謝，黃偉哲市長26日表示，「感謝是美好生活的泉源」，母親節即將到來，鼓勵市民與學生撰寫卡片贈予親愛的媽媽及家人，表達心中的祝福與感謝，傳遞更多愛的暖流。

活動以呈現偏鄉地區山上國小學童書寫與繪製卡片的過程影片揭開序幕，山上國小方鈞正同學受邀分享書寫給「好哥們般」爸爸的卡片內容。方爸爸也現身分享與家中3寶兒建立親密情感的訣竅，傳達身教教導孩子懂得感恩也學會感恩的可貴性。方爸爸得知有卡片書寫活動，也主動提筆書寫，感謝疫情期間老師們辛苦地規劃視訊教學，讓家長們能陪伴孩子「停課不停學」。黃偉哲市長也將募集到的卡片送交台南郵局郵務士手中，將祝福傳遞出去。

教育局鄭新輝局長表示，過去農業社會，「道早、問候吃飽沒」是日常關心問候方式，現今為科技時代，這些親切問候逐漸被通訊軟體貼圖取代，透過辦理此活動，讓學生體驗書寫的美妙，以卡片畫出或寫下感謝與愛意，在感恩的季節，感謝認真的自己、感謝生命中所有人事物，也學會珍惜與家人之間的互動時光，有助增添家庭幸福記憶。

家庭教育中心張冰嫈主任表示，今年「感謝郵您－愛家傳真情」祝福卡片募集迄今，本市各國中、小申請達4萬8000張，一起響應感恩的季節提筆送祝福的行動。活動扣除親手交付及自行郵寄外，交送臺南郵局郵務士手上的卡片，無論郵寄國內或國外，如無地址錯誤情形，皆會於近期透過免費郵寄將祝福送達想感謝的人手上，自行寄送者，請務必記得黏貼郵票。