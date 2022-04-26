小貨車國一追撞聯結車受困車內　警消助脫困送醫撿回一命、後方圍堵10公里

記者沈繼昌／桃園報導

中山高國道北上桃園路段26日清晨發生小貨車追撞聯結車意外，因2輛車佔用輔助車道，現場一片混亂，小貨車因撞擊力道強勁，整個車頭嚴重扭曲變形，國道警方與消防人員到場後，以破壞器材將受困邱姓男子駕駛救出，轉送林口長庚醫院急救，所幸並無生命危險，聯結車駕駛則未受傷，2駕駛酒測值為零，這起事故造成後方圍堵近10公里，至於肇事原因正由國道警方調查釐清。

▲國一北上45.2公里處26日清晨6時許發生小貨車追撞聯結車意外，警消現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國一北上45.2公里處26日清晨6時許發生小貨車追撞聯結車意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，今天清晨6時8分許，1輛小貨車行經國一北上45.2公里處時，失控追撞前方聯結車車尾，小貨車車頭嚴重毀損扭曲，駕駛受困車頭，國一警方據報後立即趕往處理，並通知交控中心、緩撞、救護車與消防隊到場協助。

▲國一北上45.2公里處26日清晨6時許發生小貨車追撞聯結車意外，消防人搶救受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因事故現場2輛車占用輔助車道，導致後方回堵至北上55公里處，亦即中壢戰備道附近，回堵長達10公里，消防人員發現小貨車車頭嚴重扭曲，以破壞器材將受困的52歲邱姓男子駕駛救出，警方並為2輛肇事車輛駕駛酒測，酒測值均為零，所幸小貨車駕駛意識清楚，但肢體麻痛、右手臂疑似骨折，經送往林口長庚醫院救治後並無生命危險，至於肇事原因仍但警方調查釐清。