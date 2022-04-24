桃園「以篩代隔」防疫　鄭文燦：這幾類人員第一階段實施

▲鄭文燦說明桃園「以篩代隔」防疫政策。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市24日新增確診人數破千有1071例，市長鄭文燦於防疫會議中表示，配合中央「以篩代隔」政策，為確保醫療的量能和醫院的安全，桃園在第一階段實施的防疫人員，除了醫護、警消衛環人員外，還包括民政系統負責居家隔離的民政人員、負責防疫車隊的交通人員，負責防疫旅館的同仁等皆為防疫人員。

鄭市長說，新的「以篩代隔」政策，是運用在醫護人員和防疫人員實施；而該些第一階段的防疫人員，只要打滿3劑，可以「以篩代隔」，如果他們沒有脫下口罩和確診者接觸，基本上判斷的風險較低的話，他們可以不用隔離，可以用多次篩檢來替代，和碩聯合也是一樣；和碩聯合預防性停工5天，必須要有二次以上的快篩陰性，才會准予復工。

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▲桃園確診人數飆升，接觸確診者該如何市府報您知。（圖／新聞處提供）

目前，中央已經宣布「以篩代隔」由醫護人員和防疫人員開始實施，未來會不會再擴大實施範圍？鄭市長說，將視中央示範一段時間「以篩代隔」，如果沒有太大的風險，再來考慮擴大。

另外，如何讓居家隔離範圍能夠精準、縮小，由於現在桃園居隔人數已逾1.2萬人，未來居隔數如果超過更多的話，整個防疫能量和對社會生活，都會造成影響，因此必須要採取比較精準的隔離政策，隔離的強度也要略作調整，這部分會在指揮中心討論後再做相應的安排。鄭市長強調，為確保防疫能量，過去的防疫策略是擴大匡列居隔，現在則採取「重點疫調、精準匡列」，讓疫情維持可控範圍。