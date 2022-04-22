醋夫殺妻伴屍塞塑膠桶滅跡　「2幼女救父」法官判他免死

▲男子吳睿玹去年12月懷疑妻子外遇，口角後出拳毆打並殘忍勒住口鼻使其窒息死亡，圖為警方押送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市男子吳睿玹去年12月懷疑謝姓妻子外遇，兩人為此爭吵口角，吳重手毆打謝妻昏迷後再徒手勒住口鼻致使窒息死亡，事後伴屍逾16小時再將妻子屍體對折放入垃圾桶，向家人謊稱謝女出走，事後良心不安向警方自首坦承殺人；桃園地院合議庭22日以吳殺人手法殘忍泯滅人性，惟不忍吳男2名幼女因案同時失去雙親，依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，還可上訴。

檢警調查，31歲的吳睿玹與29歲的謝姓女子婚後育有2名分別為4歲與6歲幼女，一家四口住在桃園區某公寓大樓，吳男於去年11月30日上午質疑謝妻對婚姻不忠出軌情形，2人發生口角，吳盛怒下出手重擊謝女頭臉，謝女亦出手反擊，但不敵被擊倒在地，吳男跨坐謝女胸口，謝女持則辱罵吳，吳一手摀住謝女嘴巴，一手捏住謝女鼻子，使其窒息死亡。

▲男子吳睿玹去年12月懷疑妻子外遇，口角後出拳毆打並殘忍勒住口鼻使其窒息死亡，桃園警方案發後在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

吳男犯案後，伴屍逾16小時，隔天向桃園警分局中路派出所自首坦承殺害妻子，警方鑑識人員封鎖現場蒐證，發現謝女被對折後放入大型橘色塑膠桶，再以蓋子蓋住封存，桃檢複訊時，吳坦承殺害妻子，檢方偵結依殺人罪嫌起訴，並向法院聲押獲准，吳男被羈押在桃園看守所至今。

桃園地院審理時，吳坦承以手封阻謝女口鼻，使其呼吸衰竭死亡，法官參酌案發現場照片、法醫研究所解剖報告書、相驗照片等佐證，吳男犯行明確。法官審酌，吳與謝女結褵五年有餘，夫妻育有2名幼女，固然懷疑妻子有外遇，但妻子拒絕承認，並非罪大惡極，吳不念舊情，殺人手法殘忍泯滅人性，造成無可彌補後果，惟念不願2名幼女從此失去雙親，審結依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，本案還可上訴。

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