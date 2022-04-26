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台南北門雙春海岸線縮水　樹木枯死沙灘流失...觀海樓不見了

記者林悅／台南報導

擁有「小忘憂森林」的北門雙春濱海遊憩區，有美麗的海灘，紅樹林的綠色隧道，在木棧道上近距離觀賞招潮蟹和彈塗魚身影，搭乘娛樂漁筏賞紅樹林，入住星空帳還可飽覽沙灘夕照美景，是台南著名觀光景點，惟美麗海岸線正以每年２公尺以上的速度後退，已被列為台南市一級海岸防護區範圍。

▲台南北門雙春海岸線海岸後退嚴重，近5年海岸每年後退速率達2公尺以上，有待政府積極保護。（圖／林悅翻攝，下同 ）

▲台南北門雙春海岸線退縮嚴重，該處觀海樓現在都快被沙丘淹沒，海岸線嚴重退後。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南北門雙春海岸線海岸後退嚴重，近5年海岸每年後退速率達2公尺以上，有待政府積極保護。（圖／林悅翻攝，下同 ）

北門雙春濱海遊憩區位於台南市北門區，近年來雙春海岸線景觀變化快速，海岸退縮嚴重，沙洲、沙灘流失，保安林也被海水沖刷枯死的速度愈來愈快，正衝擊該處濱海生態，也危及雙春地區觀光、養殖產業，情況令人憂心。

▲台南北門雙春海岸線海岸後退嚴重，近5年海岸每年後退速率達2公尺以上，有待政府積極保護。（圖／林悅翻攝，下同 ）

台南市現有防護設施於海堤部分，在北門區包括雙春海堤、北門海埔地海堤、北門鹽田（井子腳）海堤、七股及黃金海岸；依台南市政府的研究報告指出，台南市海岸漂砂之運移情形顯著，除短期颱風可帶來劇烈漂砂運動外，長期而言主要受季風波浪所主導；曾文溪以北海岸，漂砂優勢方向為往南，而曾文溪以南海岸，漂砂優勢方向多由南向北搬運。

▲台南北門雙春海岸線海岸後退嚴重，近5年海岸每年後退速率達2公尺以上，有待政府積極保護。（圖／林悅翻攝，下同 ）

台南市海岸為典型砂質海岸，海岸近岸地形走向以曾文海埔地、新浮崙沙洲為分界，北段從急水溪到新浮崙沙洲為北北東-南南西走向，南段自新浮崙沙洲到二仁溪口海岸轉為北北西-南南東之弧形海岸。北段海岸存有北門潟湖、七股潟湖，前者外側為王爺港汕沙洲，後者外側為青山港汕、網仔寮與頂頭額汕等沙洲；南段多為前有沙灘、後有防護設施之砂質海岸。在海洋營力長期作用下，部分砂質海岸段及潟湖、沙洲明顯呈現侵退的情形。

▲台南北門雙春海岸線海岸後退嚴重，近5年海岸每年後退速率達2公尺以上，有待政府積極保護。（圖／林悅翻攝，下同 ）

台南市一級海岸防護區範圍內，海岸侵蝕致災原因：曾文溪以北海岸，北門漁港、將軍漁港、西南航道防波堤之興建，阻擋沿岸輸砂，海岸砂灘與潟湖沙洲近數十年嚴重侵蝕且灘線加速後退。北門與七股潟湖多處沙洲高度不足，有時波浪可越過沙洲，刷洗沙洲灘面並將砂料帶往潟湖內，使潟湖沙洲脊線降低與灘線後退，亦加速潟湖陸化。曾文溪以南海岸，曾文溪口至安平商港間海岸因安平商港與安平漁港之外廓防波堤影響輸砂回流，呈現輕微侵蝕現象。安平商港至二仁溪口段，因安平商港防波堤擴建阻滯南來漂砂，鯤鯓、喜樹段海岸線明顯往外海成長，增長速率約 13.32 公尺/年，而喜樹與二仁溪北岸一帶砂灘寬幅逐漸縮減，消退速率約每年0.15~8.98 公尺。

▲台南北門雙春海岸線海岸後退嚴重，近5年海岸每年後退速率達2公尺以上，有待政府積極保護。（圖／林悅翻攝，下同 ）

台南市海岸於雙春海岸段、北門海埔地海岸段及將軍漁港北側岸段，海岸侵蝕速率每年大於5公尺，另於曾文海埔地海堤（西堤）段及黃金海岸喜樹、灣裡一帶海岸段，海岸侵蝕速率每年介於2~5公尺。南區黃金海岸部分在市府及相關單位積極養灘下，已獲得控制改善，保住美麗的沙灘，而北門雙春海岸線部分，尚待政府相關單位積極保護，以免讓北門雙春海岸線美麗沙灘景光逐流失。

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