他正面拷問陳時中30分鐘！對話內容曝光　這2題沉默了

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠疫情持續嚴峻，本土確診數連日破千，看不到盡頭。對此，前立委沈富雄當面向指揮中心指揮官陳時中拋出8點質疑，並建議「防疫措施不可以做半套，做半套就是死要面子！」

沈富雄26日發文透露，昨日上午8時30分，自己與陳時中部長在疾管署見面，兩人對談了30分鐘，內容分解惑與建議兩部份，對話內容如下：

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沈富雄問：你在電話中一再提到「timing」，是否指「時間點」？

陳時中答：是「臨界點」

沈富雄問：臨界點一到，你準備宣佈「共存」還是某程度的「解封」？

陳時中答：疫情與社會能量達到某種平衡的「共存」。

沈富雄問：我認為宣佈「解封」比較正確，「共存」一直是存在的，不須刻意宣佈。

陳時中答：…

沈富雄問：你主張全人口的15%，也就是360萬人達到自然免疫是「臨界點」，這與專家們所公認的20%、40%、60%，顯然是低標？

陳時中答：是低標。

沈富雄問：疫苗一劑、二劑、三劑經時間打折後的防護力不包括在整體免疫力的考量內？

陳時中答：不包括。

沈富雄問：為什麼？那不是對疫苗效果的一種discredit？

陳時中答：…

沈富雄問：黑數應該不少，好像也不算在360萬內？

陳時中答：不算。

沈富雄問：將來如果疫情在此波過後再度復燃，是否還要回到「清零」？

陳時中答：不會、不會（一邊搖手加重語氣）

▲本土疫情持續嚴峻。（示意圖／記者屠惠剛攝）

另外，沈富雄也當面給予陳時中7點建議：

1、你目前迫於形勢，對地方首長、媒體及主流民意所做的各種修正是一種妥協，效果是流程照樣塞車、績效依舊不彰、民怨持續、數字難看。

2、你應就整體戰略及修正後的戰術，經一番深思熟慮後，做一次總宣示，菜不可以一盤一盤地端，要整桌一起出菜。

3、防疫措施，無效和做不來的都要斷然停止，不可以做半套，做半套就是死要面子。

4、你希望疫情緩步上去，傷害較小，我完全不同意，像今天某大報的頭版頭條說：指揮中心預估尖峰確診約4~5萬，以此速度要達到360萬，那就不知要拖到何年何月。上坡慢，下坡更慢，短線求心安，長線成災難。

5、對專家們偏頗的誇大言論，當天即應出面指正，像小孩的死亡數，李秉穎說是100人，黃立民說50人，其實是80萬×0.15×0.0001=12。人民的容忍數卻是小於1。

6、今天的困境有幾分像封建時代的大姑娘心裡好想嫁人，卻羞答答地說不出口，「共存」一點不丟臉，醫療能量絶對足夠，病毒無心，人卻茫然無所適從，執政黨及中央團隊要負最大責任。

7、你如果設定360萬人是「臨界點」，其實一半，也就是180萬就可以了，因為上坡時醫療能量能夠承受，則下坡時當然更沒有問題，因此，還是以峰頂轉折點為臨界點較為妥當，不要死咬一個數目。