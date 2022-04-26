　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一圖秒懂「居家照護、隔離、檢疫」！都在家卻差很大

▲▼居家檢疫、隔離、照護差很大。（圖／記者李佳蓉製）

▲一張圖秒看懂居家檢疫、居家隔離、居家照護差在哪。（製圖／記者李佳蓉，點圖可放大

記者李佳蓉／整理報導

國內正歷經與病毒共存的陣痛期，本土確診數已連日破千例，為了維持醫療量能，指揮中心日前宣布調整輕重症分流收治條件，符合69歲以下、無懷孕或血液透析之輕症個案可居家照護；昨（25）日各縣市首長與專家也同意簡化疫調，將居家隔離改為3＋4大方向，即日起確診者足跡也不再公布。

究竟「居家照護、居家隔離及居家檢疫」有何差別？《東森新媒體ETtoday》整理其中差異，帶你快速掌握：

[廣告]請繼續往下閱讀...

＊居家檢疫

Q：適用對象為何？
A：具國外旅遊史者。

Q：居家檢疫天數？
A：自3/7起，居家檢疫天數縮短為10天，入境日為第0天，並自第11天起接續自主健康管理7天。

Q：居家檢疫如何執行？
A：以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

Q：居家檢疫採檢措施？
A：PCR 2次，分別是入境時（第0天）以及檢疫期滿前（檢疫第10天）。快篩5次，分別是第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6～7天。

▲▼2/24入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

▲入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

＊居家隔離

Q：適用對象為何？
A：與確診者密切接觸者，或與居家照護的輕症確診者同住者。（密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事＊以九宮格方式認定）

Q：居家隔離天數？
A：縮短居家隔離天數為3＋4天（3天隔離＋4天自主防疫），自26日起實施，回溯目前已居隔超過3天者，自4／27開始解除隔離。

Q：居家隔離如何執行？
A：前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

Q：居家隔離採檢措施？
Ａ：完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀及第3天（或期滿）進行快篩，陽性者持續隔離，陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。

4天自主防疫注意事項：

1. 每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。
2. 外出全程佩戴口罩
3. 禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。
4. 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

▲▼3+4方案說明。（圖／指揮中心提供）

▲居家隔離3＋4方案說明。（圖／指揮中心提供）

＊居家照護

Q：適用對象為何？
69歲以下，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理；無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館。

※新增例外：不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採居家照護。

此外，指揮中心也新增下轉條件，醫院及加強版集檢所／防疫旅館收治達3～5天且無照護需求，且居家環境符合條件者，可返家居家照護。而居家照護之同住者也不限年齡和健康條件；同住者篩檢規定修改為有症狀時，和隔離期滿時快篩。

Q：居家照護天數？
A：確診者同時符合以下兩項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理。
（1）有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。
（2）距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。

同住之未確診者：距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30者，視為陰性符合解隔條件。

Q：居家照護如何執行？

（一）境外移入個案：
1. 符合1人1戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，餘同戶內不得有未確診者）。
2. 完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件。
3. 其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

（二）本土個案：
1. 符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

2. 同住之未確診者：於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過4人。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則第5、10天（如有新增確診個案則改為每3天）進行家用快篩。解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

Q：居家照護之管理模式
A：符合上述條件確診者，由地方政府開立電子化嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。地方政府整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

Q：我是居家照護／居家隔離／居家檢疫者，若想就醫怎麼辦？
A：若無法撥通衛生單位或119，指揮中心放寬自行就醫方式，得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車、步行方式前往。

▲▼快篩試劑,家用快篩,快篩陰性。（圖／記者李佳蓉攝）

▲無論是居家檢疫、隔離或照護，都需要搭配家用快篩篩檢。（示意圖／記者李佳蓉攝）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
小三「乾妹妹」！人夫潤滑液助興　正宮狂問：他到底行不行
快訊／林昶佐助理快篩陽性！　辦公室緊急居家上班
拍18禁揉胸片引暴動　女偶像閃電結婚！
一圖懂「居家照護、隔離、檢疫」　都在家卻差很大
ET民調／卸指揮官選北市？　陳時中最新支持度出爐
快訊／「大發壹號」遭撞沉船！　9人落海損失7000萬
徐凱希爆「感冒沒戴口罩」　害4藝人染疫！經紀人回應
快訊／3＋4上路首日　蔡英文1500視察疫情指揮中心
35檔金融股股利出爐！15檔殖利率5%起跳　最高衝破11%
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

百元鴨腿飯「滿到看不見白飯」吸萬人朝聖　老饕見1點猜出

美嬌娘出嫁「丟長槍之王」！　老公懂生存告白：脾氣減一半就好

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成出現這症狀

居隔3+4今上路！林氏璧曝各國作法「建議5+5」　還要做好這2件事

一圖秒懂「居家照護、隔離、檢疫」！都在家卻差很大

台鐵5／1罷工！交長今「三顧茅廬」盼說服工會：溝通真的很辛苦

多按3穴道！醫生網紅授4招「快速提升免疫力」　喝無糖綠也行

買到劇毒藍環章魚哭暈了！　專家1圖秒懂如何分辨

快訊／本土續破5千？居隔3+4上路首日情況　陳時中14:00說明

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

醫師手把手教無痛快篩　同步鼻腔內畫面更清晰

汽車違規卡分隔島狂燒胎　翁看不下去...指揮秒脫困

陽明山1歲童口吐白沫　警車仰德大道飆速開道

金曲歌王Leo王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

GG！左轉亂切逆向撞到重機　這台120萬...19歲騎士賠慘

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

百元鴨腿飯「滿到看不見白飯」吸萬人朝聖　老饕見1點猜出

美嬌娘出嫁「丟長槍之王」！　老公懂生存告白：脾氣減一半就好

6新生兒確診　醫5點提醒家長！小孩染疫有8成出現這症狀

居隔3+4今上路！林氏璧曝各國作法「建議5+5」　還要做好這2件事

一圖秒懂「居家照護、隔離、檢疫」！都在家卻差很大

台鐵5／1罷工！交長今「三顧茅廬」盼說服工會：溝通真的很辛苦

多按3穴道！醫生網紅授4招「快速提升免疫力」　喝無糖綠也行

買到劇毒藍環章魚哭暈了！　專家1圖秒懂如何分辨

快訊／本土續破5千？居隔3+4上路首日情況　陳時中14:00說明

獨／大學首例！國北教大申請遠距教學到學期末「原因曝光」

馬路上有人倒臥！屏東醉男開門下車被誤認丟包　駕駛喊冤

上海43歲防疫志工「過勞死」！身分驚人　網淚嘆：損失太大了

婆婆頻借錢「從沒還過」人妻哭求助　網見1句話風向逆轉：你很扯

裝潢+家電「預算抓50萬」能達成？　過來人揭1方法：省很多

林志潔／高層無罪卻重罰基層公務員　貪污罪的詭異現象

遠離人群避疫情、親近大自然要留意　醫籲施打疫苗遠離威脅

溫馨五月天　黃偉哲邀請「感謝郵您」祝福傳情！

今天衝了！手搖飲限時5天「6款純茶買1送1」　 這系列還免費加料

快訊／林昶佐國會助理快篩陽性　辦公室緊急採居家上班

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

生活熱門新聞

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

師傅1秒解開拔罐！釣蝦女神30秒嬌喘「好痛…」千人朝聖

快訊／國1「1大車1小車」追撞　回堵19公里

雷雨來襲變天　2波水彈大降溫10度

8.7萬人居隔中！3+4新制今上路　9大QA一次看懂

確診者超瞎行為曝　醫提醒採檢1件事！否則一堆人遭殃

電動自行車多一根　網：是類機車

直行車對決鬼切阿伯！他噴飛3公尺慘摔

烏克蘭正妹痛罵網紅亂打卡：根本白痴

雙北醫院快擠爆！採檢人潮曝　醫籲2類人別來

更多熱門

相關新聞

北京再增33例感染　11區展開3輪核酸檢測

北京再增33例感染　11區展開3輪核酸檢測

北京25日再新增32例本土確診及1例無症狀感染者，北京市政府宣布，26日至30日對東城、西城、海淀等11個區域人員展開3輪核酸檢測。北京政府新聞發言人徐和建表示，首都疫情防控到了關鍵時刻，各企業可結合適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

1個月全校停課2次！基隆市信義國小5／2復課

1個月全校停課2次！基隆市信義國小5／2復課

口罩這樣戴防護力歸零　台大醫曝4大NG舉動

口罩這樣戴防護力歸零　台大醫曝4大NG舉動

居隔3+4上路　醫坦言被嚇壞：4+3還好一點

居隔3+4上路　醫坦言被嚇壞：4+3還好一點

居隔3+4上路　專家曝開會時「討論到無法思考」

居隔3+4上路　專家曝開會時「討論到無法思考」

關鍵字：

居家檢疫居家隔離居家照護輕重症分流快篩PCR確診本土疫情

讀者迴響

熱門新聞

80萬YouTuber成員過世享年32歲！死前交代「喪禮遺願」網震驚

情侶檔YouTuber宣布分手！　「消息藏半年」認了出軌

創辦人墜33層樓深谷身亡　桂冠出版社宣布永久解散

李榮浩被爆「劈腿女歌手」離婚楊丞琳！　火大親發文回應了

男警偷情女上司另築愛巢　拋家棄子還告元配

全台變天轉涼！梅雨季首道鋒面南下時間曝

表兄妹結婚13年生3子女！　竟是「親兄妹爸媽」撮合

具俊曄讓大S神奇回春　互動羞炸

吃晚餐巧遇玄彬、孫藝真！她「偷幫買單」結局全網羨慕了

染疫冒7症狀！女大生就醫被吼「1句 」傻眼

拍寫真更衣畫面全遭錄！脫比基尼竟看到鏡頭

2天破萬確診要出門？　醫喊別小看台灣人這能力

第一眼先看到火、手還是刀？

快訊／05：30規模4.7地震　最大震度4級

雲林男陳屍車內一個月　施工才被發現

更多

最夯影音

更多
許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行

許老三開IG！短裙曬美腿吸2.2萬追蹤　粉絲敲碗「直接出道」小S激動：不行
又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

又鬧事！高雄腳交女又討錢　被趕氣炸砸店：叫老闆出來

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

讓幸運白貓用肉球幫抽卡　踩出「超歐SSR」全場歡呼

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

降肉！國道豬從貨車重摔　翻滾6圈腳斷掉痛坐路中

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

李聖經《流星》出包把他變「太監」　金永大暴怒...脫褲子證明！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面