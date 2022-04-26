一圖秒懂「居家照護、隔離、檢疫」！都在家卻差很大

▲一張圖秒看懂居家檢疫、居家隔離、居家照護差在哪。（製圖／記者李佳蓉，點圖可放大）

記者李佳蓉／整理報導

國內正歷經與病毒共存的陣痛期，本土確診數已連日破千例，為了維持醫療量能，指揮中心日前宣布調整輕重症分流收治條件，符合69歲以下、無懷孕或血液透析之輕症個案可居家照護；昨（25）日各縣市首長與專家也同意簡化疫調，將居家隔離改為3＋4大方向，即日起確診者足跡也不再公布。

究竟「居家照護、居家隔離及居家檢疫」有何差別？《東森新媒體ETtoday》整理其中差異，帶你快速掌握：

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＊居家檢疫

Q：適用對象為何？

A：具國外旅遊史者。

Q：居家檢疫天數？

A：自3/7起，居家檢疫天數縮短為10天，入境日為第0天，並自第11天起接續自主健康管理7天。

Q：居家檢疫如何執行？

A：以自宅或親友住所1人1戶為原則。如家戶無法符合1人1戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成10天檢疫。同日入境之家屬/同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住1室，但單人房型小，建議以不超過2人同住為原則。

Q：居家檢疫採檢措施？

A：PCR 2次，分別是入境時（第0天）以及檢疫期滿前（檢疫第10天）。快篩5次，分別是第3天 、第5天、第7天以及自主健康管理期間第3天、第6～7天。

▲入境居家檢疫改為10天。（圖／指揮中心提供）

＊居家隔離

Q：適用對象為何？

A：與確診者密切接觸者，或與居家照護的輕症確診者同住者。（密切接觸者包括同住親友、同班同學、同辦公室或同工作場域同事＊以九宮格方式認定）

Q：居家隔離天數？

A：縮短居家隔離天數為3＋4天（3天隔離＋4天自主防疫），自26日起實施，回溯目前已居隔超過3天者，自4／27開始解除隔離。

Q：居家隔離如何執行？

A：前3天居家隔離期間，須待在家中以1人1室為原則，不得外出。

Q：居家隔離採檢措施？

Ａ：完成接觸者匡列後，安排1次快篩，如為快篩陽性則以PCR確認；隔離期間有症狀及第3天（或期滿）進行快篩，陽性者持續隔離，陰性者進行4天自主防疫，第7天快篩陰性解除自主防疫。

4天自主防疫注意事項：

1. 每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。

2. 外出全程佩戴口罩

3. 禁止於餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所及與不特定對象接觸。

4. 快篩陽性者，禁止搭乘大眾交通工具，自行開車、騎車、或家人親友載送(雙方全程佩戴口罩)前往社區採檢院所進行PCR採檢，倘若採檢地點較近，亦可步行前往，無須透過衛生單位。或依地方政府衛生局訂定快篩陽性就醫流程辦理。

▲居家隔離3＋4方案說明。（圖／指揮中心提供）

＊居家照護

Q：適用對象為何？

69歲以下，無血液透析、懷孕且符合居家照護條件，且非65～69歲獨居者，可採居家照護管理；無症狀及輕症之所有兒童，若符合居家照護條件則可在家，如不符合，則由照顧者陪同收治加強版集檢所或防疫旅館。

※新增例外：不符居家照護健康條件之無症狀或輕症確診者，如本人或法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採居家照護。

此外，指揮中心也新增下轉條件，醫院及加強版集檢所／防疫旅館收治達3～5天且無照護需求，且居家環境符合條件者，可返家居家照護。而居家照護之同住者也不限年齡和健康條件；同住者篩檢規定修改為有症狀時，和隔離期滿時快篩。

Q：居家照護天數？

A：確診者同時符合以下兩項條件，得解除隔離，並進行7天自主健康管理。

（1）有症狀者，退燒至少1天，且症狀緩解。

（2）距發病日或採檢日第10天以上之家用快篩陰性，或前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30。

同住之未確診者：距同戶最後確診個案之確診日滿10天，且所有同戶隔離者（含尚未解隔之確診者）快篩均陰性時，同戶隔離之未確診者全數解除隔離，並進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。前述快篩持續陽性但PCR檢驗結果為陰性或Ct≥30者，視為陰性符合解隔條件。

Q：居家照護如何執行？

（一）境外移入個案：

1. 符合1人1戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人1戶，餘同戶內不得有未確診者）。

2. 完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件。

3. 其餘境外移入確診個案，原則不適用居家照護。

（二）本土個案：

1. 符合1人1室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人1室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行7天自主健康管理。

2. 同住之未確診者：於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過4人。隔離至同戶最後確診個案之確診日後10天，隔離期間原則第5、10天（如有新增確診個案則改為每3天）進行家用快篩。解隔後進行7天加強版自主健康管理，期間第3、7天進行家用快篩。

Q：居家照護之管理模式

A：符合上述條件確診者，由地方政府開立電子化嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。地方政府整合各單位成立「COVID-19個案關懷服務中心」進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。

Q：我是居家照護／居家隔離／居家檢疫者，若想就醫怎麼辦？

A：若無法撥通衛生單位或119，指揮中心放寬自行就醫方式，得以防疫車隊、同住親友接送或自行開車、騎車、步行方式前往。

▲無論是居家檢疫、隔離或照護，都需要搭配家用快篩篩檢。（示意圖／記者李佳蓉攝）