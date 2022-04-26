口罩這樣戴「防護力歸零」　台大醫曝4大NG舉動

▲如果是被居隔的學生，最快要等到解隔離的隔天，也就是第8天才能回到學校上課。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

本土確診新增人數連日暴增創新高，高達8.7萬人進行居家隔離，民眾再度提高對防疫的警覺心，台大醫院感染科主任陳宜君則點出在戴口罩時，有4個常見的NG舉動，這麼做可能會讓防護力全消失。

《健康2.0》昨（25）日在YouTube頻道上PO出影片，台灣感染管制學會理事長、台大醫院內科教授暨感染科主任陳宜君分享，下列4種錯誤舉動很容易增加染疫風險，提醒民眾當心：

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一、口罩只遮口



如果沒有遮住鼻子，口罩還是起不了保護作用，正確的配戴方式為同時遮住口鼻。

二、口罩綁帶鬆散



如果綁帶過於鬆散，讓口鼻無法被有效地遮住，也無法達到完全保護。

三、脫口罩後沒洗手



脫口罩時雙手會碰到口罩外層，如果沒有洗手又用手碰觸眼、口、鼻，很容易增加染疫風險。

四、重複使用口罩



口罩戴久了就容易潮濕變形，如此一來便起不了保護作用，另外，使用過的口罩一定要確實丟到垃圾桶，確保病毒不會四處擴散。

陳宜君另提醒，除了戴口罩外，勤洗手也非常重要，在脫口罩後、吃東西前都一定要洗手，否則若雙手被周遭環境汙染又觸碰眼睛、鼻子或嘴巴，也很容易被感染。