居隔3+4衝太快？　專家曝開會實況「討論到無法思考」

▲居家隔離天數一口氣從10天縮短為3+4天。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

本土確診新增人數不斷創新高，已有高達8.7萬人進行居家隔離，新制「3+4方案」今（26日）起實施，接觸者只要進行3天隔離，期滿快篩陰性後，接著4天自主防疫，不少專家則對天數一下子大幅減少感到質疑，「有點太衝了」。

根據《聯合報》報導，指揮中心昨日拍案決定居隔「3+4」，一名不具名的與會專家指出，專家對於一下子縮短隔離天數頗有疑慮，當天要處理的議題眾多，光是針對要縮短居隔天數就花了一個小時討論，「討論到最後，已無法思考」。

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前台大感染科醫師林氏璧昨（25）日在臉書發文表示， 他認為現階段居隔天數以5天或7天較為適合，「3天有點太衝了」，指揮官陳時中提到紐西蘭疫苗施打率和台灣類似，林氏璧則說，是總施打率相像，但老人接種的情形截然不同，且「紐西蘭確診和居隔都抓7天，民眾比較不易搞混，容易理解」。

陳時中說，依國外研究，Omicron潛伏期約2.9至3.1天，隔離3天後再快篩，可排除8成以上確診個案，加上後續4天每天快篩，可避免疫情往外傳播可能性。林氏璧坦言，縮短天數真的滿難決定的，重要的是有效管理輕症，而非滴水不漏。