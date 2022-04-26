北京再增33例感染　11區展開3輪檢測「鼓勵企業居家辦公」

▲北京爆發新一波疫情，大批民眾排隊接受檢測。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京25日再新增32例本土確診及1例無症狀感染者，北京市政府宣布，26日至30日對東城、西城、海淀等11個區域人員展開3輪核酸檢測。北京政府新聞發言人徐和建表示，首都疫情防控到了關鍵時刻，各企業可結合適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。

徐和建指出，近期北京出現奧密克戎引發的疫情，北京堅持動態清零總方針，及時對朝陽區及周邊區域開展核酸檢測，目前所有感染者均在管控範圍，區域核酸檢測已出結果均為陰性，決定在朝陽區已經開展核酸檢測基礎上，進一步擴大區域篩查範圍，從26日至30日，對東城、西城、海淀、丰台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等11個區域人員開展三輪核酸檢測。

▼ 北京民眾湧入超市購買物資。（圖／記者蔡儀潔攝）



徐和建提到，目前傳播鏈條流調管控到位，防控措施跟進到位，新增病例在管控範圍之內，首都疫情防控到了關鍵時刻，「各單位各企業可結合實際，適當下調到崗率，鼓勵遠程居家等彈性辦公，鼓勵錯峰上下班。」

徐和建說，北京暫停文藝演出、體育賽事、展銷促銷等大型聚集性活動，暫停校外培訓機構線下培訓課程及培訓活動，暫停零散裝修零散建設工程（含家庭裝修、農村建房）施工，檢測結束後再行恢復。

徐和建還說，北京各類賓館酒店從緊控制會議、培訓、論壇等聚集性活動，核心區繼續暫停舉辦會展、論壇、婚宴等活動。

另外，朝陽區最新的核酸檢測結果顯示，截至25日晚間8點，朝陽區共計核酸檢測3691200人，目前526457人結果已出，均為陰性，其餘結果待出。