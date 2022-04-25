快訊／基隆婦產科群聚4新生兒確診　急送外縣市醫院治療

記者郭世賢／基隆報導

基隆市某婦產科爆發院內群聚感染，包括3名護理師、6名新生兒確診，其中2名新生兒送到林口長庚醫院治療，另4名則留在婦產科觀察。診所施姓醫師25日晚間表示，原留置院內4名確診新生兒，經主管機關協調，已分送往外縣市醫院作後續觀察及治療；待診所清空、清消完畢，並經衛生主管機關單位核可，再重新開始營運。

▲基隆婦產科留院4新生兒，轉送往外縣市醫院治療。（圖／記者郭世賢翻攝）

回顧事發當時，施姓醫生指出，平日皆有對員工進行常態性篩檢，疫情期間診所員工有任何疑似症狀，皆會進行篩檢。22日凌晨，有員工出現呼吸道症狀，快篩呈現陽性，診所隨即於當天上午通報衛生主管機關，並於24小時內完成全院員工、產婦、嬰兒及其家屬PCR篩檢，同時預防性停止嬰兒室相關運作。

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施醫師表示，23日下午PCR採檢確認後，所有未感染的產婦、嬰兒及家屬即安排出院，同時停止嬰兒室的運作，目前診所內尚有4名確診新生兒，盼市府或衛生局能協助，將這4名新生兒轉往至更好的醫療場所，這樣診所才能進行全面性消毒，並待衛生機關核可重新營運，好讓其他產婦可以順利生產。

施醫師強調，絕對沒有隱匿疫情或拖延通報，自己本身是受害者，也不是造成別人感染的加害者。現在還有許多媽媽需要產檢，也有很多媽媽即將要生產，只希望事情盡快解決，也盼未經查證流言能不要再出現，建議有任何消息詢問後再發布。

基隆某婦產科25日晚間9時許，經由主管機關協調，請基隆市消防局協助派遣2輛救護車，分別將4名新生兒分別送往台北榮總、台北馬偕的嬰兒室，做後續觀察及治療，今日婦產科診所也無新增染疫個案，並於明日將婦產科診所徹底全面性清消作業，等待衛生主管機關單位核可，再重新開始營運。

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