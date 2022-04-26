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中嘉寬頻在地影像培力與徵件起跑　祭出200萬獎金等你拿

▲中嘉寬頻在地影像培力徵件起跑 祭出200萬獎金等你拿。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中嘉寬頻在地影像培力徵件起跑，祭出200萬獎金等你拿。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

處數位時代，分辨真假訊息已成為網路使用的必備能力，中嘉集團為有效推廣媒體識讀教育，特前進大專院校進行媒體識讀推廣，更招募有志成為公民記者的國民，用鏡頭記錄在地的自然生態、宗教人文藝術與在地特色，多元並豐富影音內容，祭出200萬獎金等你拿。凡中華民國國民，不限個人或團隊報名，各年齡皆可參加，報名自即日起至12月15日下午5點截止。

中嘉集團指出，徵件主題有三項包含新聞影片組：以經營區內為拍攝範圍，凡人文藝術、觀光景點、名勝古蹟、歷史文化，皆可做為新聞採訪之主題，發揮創意達話題營造、顯示在地獨有的精神。

中嘉集團說，短片影片組：申請者須提出專題企畫書，有關美食、校園生活、校園社團、地方關懷等，主題需與在地結合，用「影片來說故事」並結合創意發想、展現地方特有的記憶、印象。在地節目組：申請者提出節目企畫書，主題需緊扣人文、歷史、新住民、原住民、性別平等與在地結合之節目內涵。

中嘉集團表示，投稿之影片由主辦單位各經營區節目與新聞編輯台評選之，入選之新聞影片可補助每則2000 元，短片影片可補助每則5000 元，在地節目可補助每集5000 元起至2萬元不等。入選之影片每月將公布於中嘉新聞、中嘉寬頻-北健有線電視、中嘉寬頻 - 新視波／家和有線電視等Facebook 粉絲團，並將以電話、電子郵件等方式通知。

中嘉寬頻集團聯製處資深協理徐雪玲表示，中嘉寬頻基於在地媒體責任，積極提升及推廣媒體識讀教育，培育在地影像製播人才，特召募各地公民記者一起加入中嘉寬頻在地影像培力與徵件活動，歡迎對影像有興趣，喜歡用鏡頭記錄在地人事物的的同學及社區居民都來報名參加，凡通過本公司編輯台審閱者，都有豐富獎勵，即日期即可受理報名，敬請踴躍參加。

徐雪玲說，參加活動前須通過「媒體識讀基礎概念課程測驗」，方可填寫 google 報名表單，並上傳參加徵件影片之 YouTube 連結網址（影片設定不公開）即完成報名；完成報名之作品無違反善良風俗皆可參加徵件活動。 Google 報名表單網址：https://forms.gle/EizQar18dgdhdqcdA

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