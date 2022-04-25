中央研議居隔縮短「3+4」　林右昌：要有好配套否則一樣塞車

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

有關中央研議要將現行居家隔離縮短為「3+4」，意即3天居家隔離，第4天快篩陰性就可出門，基隆市長林右昌肯定縮減居隔天數的政策方向，表示中央有聽到地方的聲音，但他強調必須要有有效可行的配套，否則一樣塞車。

25日上午林右昌與中央疫情指揮中心指揮官陳時中、全國縣市防疫指揮官進行視訊會議時，針對即將上路的「3+4方案」提出看法。林右昌指出，居隔單會塞車，是因為照現在的SOP，地方衛生所必須要打電話給居隔者確認身份資料正確無誤後以人工開啟電子圍籬，這要耗費地方政府非常多的時間與人力，而這才是居隔單塞車的真正瓶頸。

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林右昌表示，現在中央打算讓確診者、學校、企業來協助填列居隔者，這是好事，但除非中央準備取消居隔者電子圍籬的政策，或者是電子居隔單由中央系統直接發送，否則在確診數與居隔數大增的情形之下，「3+4」還是可能會塞車發不出來。

另外，林右昌也認為，現行20歲以下是發送紙本居隔單，也應該進行調整，建議中央應該改發電子居隔單，將20歲以下未成年者的居隔單直接發送給法定代理人，以簡化行政流程減輕基層負擔，並避免民眾耗費等待紙本的時間。

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