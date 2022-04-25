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要杰尼龜捐錢！廖老大：輸了就該履行約定...盼大家停止謾罵詆毀

▲▼ 。（圖／截取自廖老大臉書直播）

▲廖老大於今日直播盼兩岸網友停止謾罵言論。（圖／截取自廖老大臉書直播）

記者白珈陽／台中報導

台灣賽車教父「廖老大」廖志賢本月初零四測試跑出8.72秒成功打龜，23日凌晨再以8.59秒打破亞洲8.62秒紀錄。廖老大25日下午發表影片，他呼籲所有網友及中國的博主、車主，此刻起停止謾罵詆毀的言論；廖老大也向中國抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」楊永杰喊話，「輸了就該捐款，捐款也是為了幫助需要的人」，期待對方履行約定，捐出100萬元人民幣給中國紅十字會。

廖老大不滿楊永杰嗆聲「台灣沒快車」，雙方對賭若廖破了楊的紀錄，楊要捐給中國紅十字會人民幣100萬元，反之就是廖老大捐錢。4月6日廖老大在台中港風車大道進行零四測試飆出8.72秒，技壓楊的紀錄8.93秒一籌，未料楊永杰不認帳，質疑廖老大紀錄真偽，更有數名博主在楊的直播中放話「若廖老大數據為真就燒車」，引發兩岸網友口水戰。

▲▼ 。（圖／截取自廖老大臉書直播）

▲廖老大4月6日零四測試飆出8.72秒紀錄。（圖／截取自廖老大臉書直播）

23日凌晨，廖老大D2團隊再於台中神岡一處私人場地，以8.59秒順利打破亞洲紀錄。廖老大今日下午發出影片聲明「大家好，我在4月23日凌晨，作出0-100、2.13秒，以及0-400、8.59秒的亞洲紀錄，首先我感謝大陸車涯公司無私公正的上傳到網站上，也呼籲所有網友跟對岸的博主、車主，從此刻起，大家停止謾罵詆毀的言論，大家以車會友，我很期待對岸的車主、車友，儘早打破我的8.59秒成績。」

▲▼ 。（圖／截取自廖老大臉書直播）

▲廖老大團隊0-100、2.13秒，以及0-400、8.59秒，均破亞洲紀錄。（圖／廖老大團隊提供）

廖老大也說，「最後我想提的是，楊先生（楊永杰），輸了就該捐款，捐款也是為了給那些需要的人，希望你履行你的約定，捐款100萬元。最後祝所有的網友、車友，大家身體健康，玩車愉快。」許多網友認為廖老大十分大氣、很有風度。

不過廖老大在飆贏楊永杰紀錄時，曾說過「楊捐不捐（人民幣100萬元）無所謂，是個人誠信問題」，為何今日又稱希望楊履行承諾捐錢？對此，廖老大助理白馬回應，「事情打從一開始就是從對方嗆聲、賭注開始，而D2團隊已經過努力，兌現了打破紀錄這件事，雖當時廖老大曾提過對方捐不捐無所謂，但還是希望對方也能兌現承諾，幫助需要的人，若楊真的不願意，也無法去左右對方的決定。」

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