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「我30歲時也是帥哥」！廖老大自曝爆肥黑歷史　超正嬌妻曝光

廖老大自曝黑歷史　「我30歲的時候也是帥哥」曾爆肥百公斤健康亮紅燈

▲廖老大強調年輕時也是清秀帥哥。(圖／翻攝自廖老大臉書)

圖文／CTWANT

「台灣賽車教父」廖老大的「打龜號」以 8.72 秒拚贏中國網紅杰爺，秀台灣改裝賽車實力，成了家喻戶曉的人物，日前他在臉書直播自曝過去的「黑歷史」，透露4年前，他的體重飆破100公斤，導致身體健康受到影響，在醫師建議下進行「胃切」減重。廖老大還秀出瘦身前的照片對比，讓收看直播的1萬多名網友相直呼不可思議。

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  廖老大分享多張30歲時拍的照片，強調年輕時也是清秀帥哥。(圖／翻攝自廖老大臉書)  

▲廖老大分享多張30歲時拍的照片。(圖／翻攝自廖老大臉書)

廖老大15日晚間先分享多張自己「少年時」的沙龍照，可以看見當時的廖老大，皮膚白皙、五官清秀，他還強調，這時沒有美顏相機的年代，「我30歲的時候也是帥哥」。

不過他接著透露，隨著年紀增長加上代謝變差，曾一度長肉到100公斤，不只健康亮紅燈，夫妻感情也大受影響，「老婆受不了我睡覺打呼太大聲，一直把我翻身，最後只好分房睡」。

廖老大日前直播PO出4年前體重超過100公斤的「巔峰照」連健康也亮紅燈，美魔女嬌妻也不了他睡覺打呼太大聲。（圖／翻攝自賽車教父廖老大、徐園長臉書）

▲廖老大日前直播PO出4年前體重超過100公斤的「巔峰照」連健康也亮紅燈，美魔女嬌妻也受不了他睡覺打呼太大聲。（圖／翻攝自賽車教父廖老大、徐園長臉書）

眼見自己的體態變差，覺得肥胖對健康不好，廖老大在3、4年前選擇接受副作用較小的胃切手術，雖然手術傷口不會痛，但他表示在術後一個月只能喝流質食物「相當痛苦」，而廖老大成功減重到現在體重都維持在75公斤左右，瘦身之後，體力明顯變好，打呼的問題也改善，但唯一缺點就是無法盡情享用美食。

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