打龜號再戰！美國車涯見「廖老大最新成績」　海放杰爺粉絲嗨翻

▲廖老大打龜號。（圖／記者劉維榛攝）

記者黃品臻／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」因不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」嗆聲台灣沒快車，改裝奧迪TT RS「打龜號」一較高下。廖老大本月13日將中國車涯P-Gear設備測出打龜號8.88秒的成績上傳後，對方仍執著於沒見到6日以美國車速家Dragy測出的8.72秒成績，不過今（23）日車速家排行榜上再現最速紀錄，嗨翻粉絲！

先前由於本月6日跑出的8.72秒成績無法上傳，廖老大一行人13日連夜前往台中一處私人場地，摸黑跑出8.88秒，並上傳中國車涯排行榜，不過連日來，許多大陸抖音車圈博主仍不斷詢問廖老大，為何沒將成績上傳美國車速家，質疑6日跑出的8.72秒成績圖是假的。

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就在廖老大今日將舉辦的「D2慈善車聚活動」開始前，支持者們上午驚喜地在美國車速家看見廖老大與打龜號「8.68秒的最速紀錄」，再度海放HG杰爺的8.93秒成績，眾人見此是又驚又喜。賽車手郭國信也將成績截圖分享到臉書，興奮直呼「一流哥上來台中就給你們一個驚喜，打龜號美國車涯最新紀錄！」

有趣的是，有眼尖的粉絲開啟偵探模式，回顧昨晚在廖老大的直播中看見給予打龜號引勤改裝建議的林大安現身琦玉公司，廖老大還在直播中表示因為凌晨0點有個會議要開，提早於晚上11時30分結束直播，打龜號更被捕捉到在路上被拖車載著走，這才明白，原來廖老大一行人是要去「幹大事」，再次測試TT RS 0到400公尺的加速。

消息一出網友嗨翻，在臉書社團「加油賽車教父廖老大」不停轉發、分享喜悅，「D2和廖老大都是靠實力說話的」、「有大安有一流，就有驚又有喜」、「離亞洲紀錄越來越近」。