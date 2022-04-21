打龜號轟動全台！廖老大贈立委感謝狀　瑪莎拉蒂MC20轉送老婆

▲賽車教父廖老大致贈立委莊競程、市議員曾朝榮感謝狀。（圖／莊競程提供）

記者鄧木卿／台中報導

賽車教父廖老大打龜號日前順利在台中港區上路，0至4飆出8.72秒，引發全國轟動，廖老大昨天前往立委莊競程服務處致贈「台灣永不畏懼」感謝狀。莊競程說，他和廖老大完全不認識，當初不但立委選情不被廖看好，連他主動介入協調用路權，也被廖認為不可能成功，如今廖老大不但感謝再三，也對藍營政治人物感到心寒，因為廖和岳父母一直都是挺藍，結果卻是綠營大力幫忙。

▲廖老大和他的女兒。(圖／翻攝自賽車教父廖老大臉書)

莊競程說，直到昨天廖老大來送感謝狀，才得知原來爭取路權背後有多麼大波折，廖老大向市府申請被拒後，廖看上港區的風車大道和麗寶樂園賽車場，但麗寶直線距離太短，最後才向港務公司申請，廖內心評估機會不大。

莊競程原以為這是好事，藉此行銷台中市，市府應該會同意，不料市府竟拒絕，於是他主動介入爭取協調，找了交通部詢問恆春機場跑道以及車測中心可行性，但困難度非常高，後來透過交通部長出面協調港務公司，他也找來中油、海巡署會勘，在確保安全措施無虞之下，順利取得用路權。

莊競程接下了感謝狀，也意外得知廖老大的內心，原來，廖當初認為他是新人，並不看好他的選情，結果竟然當選，而且後來他主動介入協調用路權，還是被廖認為不可能成功，結果再度讓廖跌破眼鏡。

莊也轉述廖老大對於這次爭取路權的看法，廖說，他岳父以前是國民黨籍里長，岳母也是挺藍，一有藍營人物選舉，她都大力幫忙輔選，廖本人更是出錢出力，不料，等到廖有困難，藍營沒有一人出面，反倒是不認識的綠營民代幫忙促成，令廖感慨政治的冷暖，令人心寒。

至於有媒體報導廖老大前天剛買了1300多萬元的Maserati MC20，後來覺得不滿意，因此轉送給老婆大人，希望藉此得到老婆同意，讓他買法拉利812一事，廖的助理表示，廖老大擁有13輛以上的各種跑車，喜歡就買，不喜歡就轉賣，沒什麼特別，去年就花了2300萬元買過法拉利812，後來不到1周就轉賣了，買車卻得不到老婆的同意說法，那只是直播過程隨口說說，如果因為此事向廖老大求證，會被罵無聊。