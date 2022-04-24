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參加廖老大的慈善車聚…樂團賣力表演後　萬元車馬費竟慘遭抽走

▲▼被偷。（圖／梁布丁提供）

▲廖老大打破紀錄，雲音樂團受邀參加公益演出，共襄盛舉後發現壓在包包下的車馬費被偷。（圖／梁布丁提供）

記者陳雕文／綜合報導

賽車教父廖老大最近因「打龜號」成為台灣之光，日前測出400公尺8.59秒刷新亞洲紀錄，於23日晚上D2慈善車聚的活動上公布好成績。而《雲音樂團》也受邀到場進行演出，把現場氣氛炒熱。然而，原先裝在信封袋，要給該樂團的1萬多元車馬費最後竟被偷走，領隊梁布丁無奈搖頭自行吸收。

▲▼被偷。（圖／梁布丁提供）

▲「打龜號」打破亞洲紀錄。（圖／梁布丁提供）

據了解，雲音樂團由飛翔、小野、楊肥、晨軒、阿Ben、Riona、家耀、賴叡鋐等人組成，23日當天從下午5點開始一路熱唱到晚上十點，加上身材火辣的主持人梁布丁，一起帶動全場氣氛。

活動現場還有台中市立委莊競程、議員羅廷瑋參與車聚晚會的摸彩活動，其餘來賓也可在現場購買周邊商品。若有購買商品，即可排隊給廖老大簽名，廖老大並於下午1點起，簽名至晚上11點多，只為答謝粉絲的大力支持。

▲▼被偷。（圖／梁布丁提供）

▲雲音樂團+主持人布丁一同帶動現場氣氛。（圖／梁布丁提供）

之後廖老大將把周邊商品販售以及入場費之部分收入，捐助給各地區流浪動物之家，以推廣慈善公益之舉。

但就在樂團及布丁等人在舞台帶動唱與謝幕時，因後台無人看顧，結果樂團的車馬費遭人抽走…眾人散場後，布丁回到後台看到當場傻眼，她無奈表示，「我包包在舞台車後台的地上，下面壓一個信封袋，裡面是貼補所有演出人員公益的車費，最後就是全部我來貼，只能自認倒楣」。

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