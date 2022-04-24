廖老大打龜號打破「亞洲紀錄」　曝光最新成績登車涯榜首

▲廖老大的打龜號0~400跑出8.59秒成績，打破亞洲紀錄。（圖／記者劉維榛攝／翻攝自賽車教父-廖老大臉書）



記者林彥臣／綜合報導

台灣賽車教父「廖老大」先前由於本月6日跑出的時速0~400公里8.72秒成績無法上傳，連日來遭到許多大陸抖音車圈博主不斷詢問，為何沒將成績上傳「美國車速家」（dragy），質疑6日跑出的8.72秒成績圖是假的。對此廖老大在23日下午，上傳了最新的紀錄，跑出8.59秒的成績，不但打破質疑，更一舉刷新亞洲紀錄。

廖老大於6日跑出的8.72秒成績無法上傳，13日連夜前往台中一處私人場地，摸黑跑出8.88秒，並上傳中國車涯（P-Gear）排行榜，不過連日來，許多大陸抖音車圈博主仍不斷詢問廖老大，為何沒將成績上傳美國車速家，質疑6日跑出的8.72秒成績圖是假的。

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▲有網友截圖到，廖老大的8.59秒成績，還是上傳到車涯排行榜上了。（圖／翻攝自廖老大臉書／網友留言）



廖老大上傳8.59秒紀錄至中國車涯，不但再度海放大陸網紅HG杰爺號稱的8.93秒成績，更一舉打破亞洲紀錄。

雖然廖老大表示，由於測試當天天氣不佳，少一顆衛星接收訊號，無法上傳，還會再找時間測試。但是不久之後，有網友看到廖老大8.59秒的成績還是上傳到排行榜上。

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