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以篩代隔上路！黃珊珊曝北市自購50萬劑快篩　每周到貨6萬、每劑79元

記者杜冠霖／台北報導

北市近期推動「以篩代隔」，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊25日赴市議會專案報告，面對議員提問快篩試劑是否充足，黃珊珊透露，北市府目前跟廠商洽談，會先抓個50萬片供北市自己支應，能夠供應的廠商一個禮拜可以到貨6萬，未來優先給需要以篩代隔的人。

對於北市議員李柏毅質疑，市售快篩價格過高，柯文哲表示，如果初期不夠，還是應該由政府控制，放到市面上去賣，他個人不太贊成，其實快篩成本價是70幾塊。但這個是自由市場，表示我們現在生產量不夠，所以比較貴，面對李柏毅提問價格多少比較合理，柯文哲回應，「100。」

黃珊珊表示，目前拿到10萬劑快篩，另外聽說還有10萬，北市自己也會採購，優先給確診者跟必要隔離者使用，未來則優先給需要以篩代隔的人，目前跟廠商洽談，能夠供應的廠商一個禮拜可以到貨6萬，會先抓個50萬片供北市自己支應。對於李伯毅提問是否先給學生、熱區做使用，黃珊珊也坦言，目前數量恐怕不夠。

價格部分，黃珊珊指出，北市府購買的為5劑包裝、平均下來1劑79，現在市面上1劑包裝的都要150左右。但這是上禮拜報價，這禮拜有沒有變化還不知道。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

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