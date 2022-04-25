寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

▲寵愛媽咪，快帶辛苦的媽媽吃好料。（圖／福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

距離母親節不到一個月，想好要怎麼安排行程了嗎？高雄飯店、宴會館磨刀霍霍搶攻母親節商機，紛紛端出最澎拜的料理要讓辛苦的阿母吃好料！因應疫情，消費者不敢內用，飯店也推出「防疫獨立包廂」，外帶最低每人657元就能吃到肥嫩彈牙的龍蝦，孝順的你，趕快訂起來！就是要讓阿母享受被子女寵愛的幸福滋味。

高雄福華大飯店即日起至5月30日推出母親節餐飲活動，飯店現場用餐有M3樓珍珠坊及六樓江南春推出「馨愛媽咪桌宴」，每席NT＄6,888元起（5人量），專屬獨立包廂每席NT＄12,888元起（10人量），Smile One精緻涮涮鍋也推出四人套餐，提供小家庭能有不同的慶祝選擇。

▲SMILE ONE曾獲大港吃鍋特優賞，母親節外帶組合有豐富的海陸食材，每組NT$5888元。（圖／福華大飯店提供）

福華飯店也因應疫情推出外帶服務，「珍珠坊」及「江南春」分別推出外帶價NT$6,888元（5人量）的合菜，每組有8道豐富料理，包括江南春招牌蟹黃豆腐煲、瑤柱櫻花蝦米糕，或是珍珠坊的金蒜墨麵蒸大蝦、蜜汁醬烤豬肋排等；還有榮獲大港吃鍋特優賞的Smile One餐廳的外帶料理包含波士頓龍蝦、Prime沙朗牛盤克夏特選豬等豐富的海陸食材，每組NT$5888元。

▲福容高雄店行政主廚鄧正中嚴選當季食材，為母親節打造出豐富美味的海陸饗宴。（圖／福容大飯店提供）

▲福容高雄店最美的25樓景觀餐廳開放母親節桌席預訂，讓媽媽一次擁有美食與美景。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店高雄店推出「阿母，虎哩有福氣」2022母親節專案，同時開放可飽覽高空港景的25樓景觀餐廳預約訂席。專案內容有「新社雙寶燉雞湯」、肉質細嫩的「瓜醬甘露海石斑」與「雲林金蒜蒸海蝦」、鮮嫩多汁的「黑椒國產豚戰斧」等10道精緻佳餚，要以細緻豐美的海陸饗宴向偉大的母親致敬。10人全席優惠價$10,888＋10%，6人半席優惠價為$8,888＋10%，再享果汁無限暢飲，免費加入享福卡會員還能額外享會員折扣，最低88折！

4月30日前預訂母親節桌席並預付訂金，每桌再加贈「迎賓雙小皿」與「主廚現場親製古早味麥芽糖餅」，要讓阿母們感受被子女寵愛的幸福甜滋味。

▲30樓Cozzi THE Roof餐廳，位於三多商圈、交通便捷，坐擁270度全景的挑高空間。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳坐擁30樓高空美景，飯店將於5月7日、8日週末兩天推出「饗愛媽媽幸福食刻」西式半自助套餐每位560元+10%起，任選美國頂級乾式熟成牛排、爐烤法式鴨胸佐鱸魚、義式香料羊排等多款海陸主餐，搭配母親節特別版輕食自助吧，包含精緻冷盤熱食、甜點飲品等二十多種料理吃到飽，另提供中式澎湃桌菜十人份10,000元+10%起。活動期間只要帶媽媽來用餐，餐廳即贈Cozzi Café嚴選咖啡濾掛包，表達誠摯的祝福心意。

▲Cozzi THE Roof於5月7日、8日週末兩天推出西式半自助套餐每位560元+10%起。（圖／和逸飯店提供）

針對想外帶美食的消費者，Cozzi THE Roof於5月份推出「四人分享外帶餐」2,400元，可品嘗鮮嫩美國板腱牛排、香煎鮭魚鮮蝦、炭烤鱸魚、波隆納義大利肉醬麵及沙拉、湯品、麵包，同時也可打包十人份桌菜回家享用，餐點均可於線上商城一指點購下單。

高雄熱門婚宴品牌「晶綺盛宴」也推出母親節限定五星級名廚外帶套餐及超級包廂專案。每一間包廂都擁有獨立空間，定期清潔及酒精消毒，讓人安心無慮用餐外，更能現場品嚐美味佳餚，每桌再贈烏龍茶暢飲，且可容納10人用餐，即日起至5月31日母親節超級包廂專案價＄13,588元(10%服務費另計)起，4月30日前預訂更加贈母親節蛋糕。

▲晶綺盛宴推出5人外帶組合，早鳥優惠價每人平均只要657元。（圖／晶綺盛宴提供）

若是想要外帶，套餐內容有主廚特製的南瓜龍蝦烏龍麵，肥嫩彈牙的龍蝦肉以及營養豐富的南瓜，配上一碗滋補元氣的黑蒜蜆精雞湯，再來個鹹甜滿溢的干貝醬爆起士盞，四～五人份的精緻套餐早鳥優惠價＄3,288元，平均一人只要657元就能享受豪華餐。

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