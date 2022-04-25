　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

▲寵愛媽咪，快帶辛苦的媽媽吃好料。（圖／福華大飯店提供）

▲寵愛媽咪，快帶辛苦的媽媽吃好料。（圖／福華大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

距離母親節不到一個月，想好要怎麼安排行程了嗎？高雄飯店、宴會館磨刀霍霍搶攻母親節商機，紛紛端出最澎拜的料理要讓辛苦的阿母吃好料！因應疫情，消費者不敢內用，飯店也推出「防疫獨立包廂」，外帶最低每人657元就能吃到肥嫩彈牙的龍蝦，孝順的你，趕快訂起來！就是要讓阿母享受被子女寵愛的幸福滋味。

高雄福華大飯店即日起至5月30日推出母親節餐飲活動，飯店現場用餐有M3樓珍珠坊及六樓江南春推出「馨愛媽咪桌宴」，每席NT＄6,888元起（5人量），專屬獨立包廂每席NT＄12,888元起（10人量），Smile One精緻涮涮鍋也推出四人套餐，提供小家庭能有不同的慶祝選擇。

▲SMILE ONE母親節外帶組合有豐富的海陸食材，每組NT$5888元。（圖／福華大飯店提供）

▲SMILE ONE曾獲大港吃鍋特優賞，母親節外帶組合有豐富的海陸食材，每組NT$5888元。（圖／福華大飯店提供）

福華飯店也因應疫情推出外帶服務，「珍珠坊」及「江南春」分別推出外帶價NT$6,888元（5人量）的合菜，每組有8道豐富料理，包括江南春招牌蟹黃豆腐煲、瑤柱櫻花蝦米糕，或是珍珠坊的金蒜墨麵蒸大蝦、蜜汁醬烤豬肋排等；還有榮獲大港吃鍋特優賞的Smile One餐廳的外帶料理包含波士頓龍蝦、Prime沙朗牛盤克夏特選豬等豐富的海陸食材，每組NT$5888元。

▲福容高雄店行政主廚鄧正中嚴選當季食材，為母親節打造出豐富美味的海陸饗宴。（圖／福容大飯店提供）

▲福容高雄店行政主廚鄧正中嚴選當季食材，為母親節打造出豐富美味的海陸饗宴。（圖／福容大飯店提供）

▲福容高雄店最美的25樓景觀餐廳開放母親節桌席預訂，讓媽媽一次擁有美食與美景。（圖／福容大飯店提供）

▲福容高雄店最美的25樓景觀餐廳開放母親節桌席預訂，讓媽媽一次擁有美食與美景。（圖／福容大飯店提供）

福容大飯店高雄店推出「阿母，虎哩有福氣」2022母親節專案，同時開放可飽覽高空港景的25樓景觀餐廳預約訂席。專案內容有「新社雙寶燉雞湯」、肉質細嫩的「瓜醬甘露海石斑」與「雲林金蒜蒸海蝦」、鮮嫩多汁的「黑椒國產豚戰斧」等10道精緻佳餚，要以細緻豐美的海陸饗宴向偉大的母親致敬。10人全席優惠價$10,888＋10%，6人半席優惠價為$8,888＋10%，再享果汁無限暢飲，免費加入享福卡會員還能額外享會員折扣，最低88折！

4月30日前預訂母親節桌席並預付訂金，每桌再加贈「迎賓雙小皿」與「主廚現場親製古早味麥芽糖餅」，要讓阿母們感受被子女寵愛的幸福甜滋味。

▲30樓Cozzi THE Roof餐廳，位於三多商圈、交通便捷，坐擁270度全景的挑高空間。（圖／和逸飯店提供）

▲30樓Cozzi THE Roof餐廳，位於三多商圈、交通便捷，坐擁270度全景的挑高空間。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳坐擁30樓高空美景，飯店將於5月7日、8日週末兩天推出「饗愛媽媽幸福食刻」西式半自助套餐每位560元+10%起，任選美國頂級乾式熟成牛排、爐烤法式鴨胸佐鱸魚、義式香料羊排等多款海陸主餐，搭配母親節特別版輕食自助吧，包含精緻冷盤熱食、甜點飲品等二十多種料理吃到飽，另提供中式澎湃桌菜十人份10,000元+10%起。活動期間只要帶媽媽來用餐，餐廳即贈Cozzi Café嚴選咖啡濾掛包，表達誠摯的祝福心意。

▲Cozzi THE Roof於5月7日、8日週末兩天推出西式半自助套餐每位560元+10%起。（圖／和逸飯店提供）

▲Cozzi THE Roof於5月7日、8日週末兩天推出西式半自助套餐每位560元+10%起。（圖／和逸飯店提供）

針對想外帶美食的消費者，Cozzi THE Roof於5月份推出「四人分享外帶餐」2,400元，可品嘗鮮嫩美國板腱牛排、香煎鮭魚鮮蝦、炭烤鱸魚、波隆納義大利肉醬麵及沙拉、湯品、麵包，同時也可打包十人份桌菜回家享用，餐點均可於線上商城一指點購下單。

高雄熱門婚宴品牌「晶綺盛宴」也推出母親節限定五星級名廚外帶套餐及超級包廂專案。每一間包廂都擁有獨立空間，定期清潔及酒精消毒，讓人安心無慮用餐外，更能現場品嚐美味佳餚，每桌再贈烏龍茶暢飲，且可容納10人用餐，即日起至5月31日母親節超級包廂專案價＄13,588元(10%服務費另計)起，4月30日前預訂更加贈母親節蛋糕。

▲晶綺盛宴推出5人外帶組合，早鳥優惠價每人平均只要657元。（圖／晶綺盛宴提供）

▲晶綺盛宴推出5人外帶組合，早鳥優惠價每人平均只要657元。（圖／晶綺盛宴提供）

若是想要外帶，套餐內容有主廚特製的南瓜龍蝦烏龍麵，肥嫩彈牙的龍蝦肉以及營養豐富的南瓜，配上一碗滋補元氣的黑蒜蜆精雞湯，再來個鹹甜滿溢的干貝醬爆起士盞，四～五人份的精緻套餐早鳥優惠價＄3,288元，平均一人只要657元就能享受豪華餐。

延伸閱讀

快訊／極樂高雄又燒！7張足跡曝　夢時代、鼎王、小吃部入列

快訊／高雄+145刷新高！「極樂高雄」又延燒　阿妹演唱會再+1

高雄大姐頭撂人討債　「極樂高雄」傳播鏈也有她...辦案警員剉了

北毒南傳關鍵餐會曝！高雄獅子會炸出32確診　驚見「百人壓境」

確診怎麼辦？高雄「居家照護」9大QA懶人包　內含外送折扣碼

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►國民品牌「三花」打6折！內衣褲、襪子該掃貨了

ET快訊
北市不等中央了！　今試辦「確診者線上自填疫調」
「令和怪物」佐佐木朗希下二軍！　羅德宣布抹消登錄
出生9天男嬰染疫！2度血氧不足　父接通知心酸：好折騰
快訊／《木曜》溫妮確診！愧疚PO文：是不是讓大家失望了
快訊／高雄85大樓29歲男屍曾確診　出院後離奇死亡
網紅媽2小孩停課「秒訂飯店玩」！　PO度假照：不用人擠人
撞擊畫面曝！淡水公車進站0剎車衝上人行道　民眾等車慘被撞傷
快訊／全世界最長壽人瑞　日本119歲阿嬤逝世
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林智堅提案取消足跡公布、開放接觸者系統權限　中央點頭

青草湖國小新建活動中心動土　有舞台、球場、半戶外多功能空間

110年普查將展開　台東縣邀集普查人員勤前研習熟悉訪查技巧

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

因應疫情常態化　南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金　全國技能競賽分區賽南分署30金全國第一　

全國師生鄉土歌謠比賽　台東縣勇奪3項特優及6項優等

桃園95歲翁溜出門迷途　警調監視器30分尋獲

不畏疫情爆炸仍聚賭　南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

女童醬油倒餐桌惡搞餐廳3次　還開倉庫門！店家：多好奇？

6歲兒「以為被討厭」跪求：拜託一起生活　《我們離婚了2》Eli心碎…前妻哽咽道歉

美人魚水下優雅慢游　嘴吐愛心泡泡甜互動

陸野猴當街「擄走3歲娃」　撲倒拖行...路人飛奔營救

巨肌型男廚師快手刀工　狂切米粒、超薄小黃瓜

林智堅提案取消足跡公布、開放接觸者系統權限　中央點頭

青草湖國小新建活動中心動土　有舞台、球場、半戶外多功能空間

110年普查將展開　台東縣邀集普查人員勤前研習熟悉訪查技巧

寵愛媽咪！高雄飯店推「防疫包廂」安心食　外帶最低657元吃龍蝦

因應疫情常態化　南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

台南與全國同步啟用班班有冷氣　黃偉哲感謝公私協力打造舒適學習環境

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金　全國技能競賽分區賽南分署30金全國第一　

全國師生鄉土歌謠比賽　台東縣勇奪3項特優及6項優等

桃園95歲翁溜出門迷途　警調監視器30分尋獲

不畏疫情爆炸仍聚賭　南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

快訊／桃園市某區長確診！300名公所人員緊急採檢

安卓妹驚覺LINE「1功能消失」崩潰　果粉嘆：心死很久了

妻夫木聰同框梁朝偉！曬照「迷弟視角」全開…意外洩影帝行蹤

「2022台北國際禮品文具暨文創展」圓滿落幕　創意實用風潮盛行

公費流感疫苗標案結果曝光　東洋突破百萬大關、國光比例最多！

中央研議居隔縮短「3+4」　林右昌：要有好配套否則一樣塞車

訂房就送手機+1！住北市5星飯店萬元有找　再贈12,990元新手機

以篩代隔上路！黃珊珊曝北市自購50萬劑快篩　每周到貨6萬、每劑79元

基層忙到快爆肝！北市不等中央　今試辦「確診者線上自填疫調」

外交部祝賀法國總統馬克宏連任　「期待台法關係持續強化」

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

地方熱門新聞

台中后里幼兒園一班8童確診

中區疫情指揮官打臉沈政男

重機騎士撞休旅車　全身多處骨折

立委魯明哲助理確診　議員打三劑也中

雲林＋42足跡曝　朝天宮繞境在列

畢業即就業　日本新堀藝術學院來台設分校

台中全航客運女駕駛撞僑泰中學2生

南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

造園景觀男女組合首次搭檔就奪金

台南4月份維持現行防疫措施

台南與全國同步啟用班班有冷氣

桃園竹圍里即將消失　春季健走向故里道別

新北最佳賞桐景點　即時花況搶先看

更多熱門

相關新聞

即／高市又傳員警確診　衛生局：不對個案回應

即／高市又傳員警確診　衛生局：不對個案回應

高雄市繼三民二分局、左營分局之後，又傳出某一分局的派出所的員警疑似確診，不過員警確診消息屢被透露外傳，沒有依照「特殊疾病傳染病防治法」規定，由中央主管機關公告，或是地方疫情指揮中心來進一步說明，疑似都是警局單方面自行透露，是否有違反防疫相關規定，高雄市警察局長黃明昭表示會再了解，並再加強各分局宣導。

兒居家隔離　衛生局卻說「不開證明」！家長氣炸

兒居家隔離　衛生局卻說「不開證明」！家長氣炸

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

台塑群聚匡295人「22確診」　陳其邁下午說明

台塑群聚匡295人「22確診」　陳其邁下午說明

北市0至12歲兒童居隔指引出爐！家長可選2方式陪同　挑這項可外出

北市0至12歲兒童居隔指引出爐！家長可選2方式陪同　挑這項可外出

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄福華大飯店福容大飯店和逸飯店晶綺盛宴台鋁

讀者迴響

熱門新聞

金曲歌王爆「無套出軌20歲嫩妹」　愛妻血淚痛訴：當時我還懷孕

染Omicron和感冒「咳嗽不一樣」！醫1句話曝關鍵差異

醫示警：台灣才剛開始！「這3樣東西」準備好

連10天破千！醫籲別去這些場所　2地方戴好口罩

北市19歲憲兵遭開4槍擊斃　西裝歹徒搶走步槍

8點上班尖峰「基隆路1現象」他驚呆！雙北人超有感

老公確診了！她完美落實「指揮官這句話」　網淚讚爆

網爆勾惡幫主身份是「網路歌手」！真面目激似敖犬

快訊／Leo王外籍妻疑發聲「要戴保險套」！

上海封城夫煮水餃偷吃光　大肚妻心死

快訊／3＋4簡報曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

傳新增確診再破5000　疫情記者會延後召開

張庭傳銷洗腦話術曝光！　粉絲跪門口哭訴：騙子

快訊／指揮中心記者會延至16:30以後

6歲男孩「隨手拿知名飲料喝」昏迷6天腦死

更多

最夯影音

更多
醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處

醫師親授無痛快篩技巧！　沿「鼻子地板」轉進深處
連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

上廁所遇詭異男偷窺！　他「跪地探頭」全被拍下

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

年輕弟人肉占位堅持不走　友再嗆：哪個法條說不能？

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

Jessi一開場「我那個來」劉在錫無語XD 《第六感》火辣18禁讓教授也慌張

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面