彰化213所國中小暫停跨縣市畢旅及校外教學　延長至6月底

▲彰化暫停校外教學及畢業旅行延長到6月底。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中央疫情昨(24)日新增5092例本土確診，再創歷史新高，彰化縣政府教育處在日前針對縣內213所國中小公布「暫緩跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營等」至學期結束，以維護師生安全，教育處也請師生應避免出入具有人潮眾多公共場所，務必做好自我健康監測與個人防疫措施。

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▲彰化暫停校外教學及畢業旅行延長到6月底。（圖／彰化縣政府公告）

教育處副處長張淑珠表示，因應疫情升溫，4/6連假後彰化縣校園加強管制，針對各級學校召開校內防疫小組會議，完善防疫整備及規劃，在上課前完備校園清消；除飲食、飲水及活動課程需要外，全程佩戴口罩；落實量體溫、生病不到校；持續鼓勵教職員工施打第3劑。

▲彰化暫停校外教學及畢業旅行延長到6月底。（圖／彰化縣政府防疫指引）

各項活動方面，原定4月底暫緩辦理跨縣市校外教學、畢業旅行、隔宿露營等措施延長至6月底，學校辦理大型活動，因應疫情升溫，應重新檢視並落實相關防疫措施，並留校備查，教學時段訪客原則不入校。

由學校召開防疫小組會議討論開放防疫措施，無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士等特性公共場所、避免參加活動、外出用餐及聚會，若必需外出時，應全程戴口罩，若出現發燒(38C)、嗅/味覺異、腹或有呼吸道症狀(如喉嚨痛)，請立即戴醫用口罩，撥打19或聯衛生局，依指示至衛生局指定之醫療院所就醫、且避免搭乘大眾運輸工具前往。