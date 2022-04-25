快訊／3＋4簡報內容曝光！自主防疫期間禁內用　可正常上班、買生活用品

▲中央3+4簡報。（圖／翻攝洪孟楷臉書）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，針對居家隔離天數以及匡列範圍進行討論，同意居家隔離改為「3＋4」，以及縮小匡列範圍等新制。對於改制內容，國民黨立委洪孟楷25日在臉書發文，呼籲政院應實施三項配套，更貼出一張中央給地方政府的簡報內容，也讓「3＋4」內容意外曝光。

根據洪孟楷貼出的簡報圖，居家隔離改為3+4天，其改制內容包含：

一、前3天需待在家中以1人1室為原則，不得外出。

二、完成接觸者匡列後安排快篩或PCR採檢。

三、有症狀及期滿當日快篩。

四、3天居隔期滿快篩陰性後，進行4天自主防疫。

自主防疫內容包含：

一、每天進行快篩，快篩陰性者可外出工作及採買生活必需品。

二、外出全程佩戴口罩。

三、禁止以下行為：餐廳內用餐、聚餐、聚會、前往人潮擁擠場所與不特定對象接觸。

而確診者個案自主回報後，經衛生局匡列、學校、機關、公司防疫長或負責人先行造冊，密切接觸者則改為確診者發病日或採檢陽性日前2天起，同住親友、同班同學、同辦公室或工作場域密切接觸同事（九宮格）

洪孟楷也呼籲，「3+4」居家隔離放寬，重點三配套要到位，行政院不是放寬而放寬。才能讓防疫持續、生活縮小影響。

洪孟楷提的三配套包含：

一、居隔書匡列更即時。

洪孟楷表示，確診數破千位後，許多國人反應與確診者接觸後過好幾天才收到居隔書，要發病可能早發病，無法有即效性，隔離效果就大打折扣。如能雙向也讓民眾主動上網登錄接觸史，甚至居隔單網上主動下載，（需附證明）才能減輕第一線公務人員負擔，也能更有效防疫。

二、七劑快篩試劑政府免費發放。

洪孟楷指出，依規劃，有症狀要快篩、居隔三天期滿要快篩、四天自主每天要快篩；如果要民眾自己購買，買不到一回事，更可能便宜行事就不篩。要求發送居隔單時，附上七劑快篩試劑，讓高風險者能自主管理，減輕傳染風險。

三、國外入境者如要比照辦理，應加PCR陰性證明及網上登錄紀錄。

洪孟楷表示，未來有可能開放國外入境者也比照居隔「3+4」辦理，目前有的PCE陰性證明上機建議仍不宜取消，而所有快篩紀錄應有拍照上傳紀錄的機制，以供追查快篩是否落實。