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因應疫情常態化　南消變通辦理精簡消防演練及場所踏勘研討

▲台南市消防局第六大隊改變以往出動大規模消防人車執行組合演練作法，邀集所屬幹部及搶救戰技戰術教官團辦理森田印刷搶救重點研討及實地勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第六大隊改變以往出動大規模消防人車執行組合演練作法，邀集所屬幹部及搶救戰技戰術教官團辦理森田印刷搶救重點研討及實地勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於疫情日趨常態化，為減少消防演訓活動對疫情傳播鏈之影響，同時維持轄區消防指揮及應變人員對場所搶救共識，台南市消防局第六大隊改變以往出動大規模消防人車執行組合演練作法，25日邀集所屬幹部及搶救戰技戰術教官團辦理轄區印刷大廠森田印刷搶救重點研討及實地勘察。

消防局第六大隊指出，森田印刷乃國際知名「熱轉印膜、模內貼標、模內印刷、模內裝飾」高階科技印刷大廠，致力於發展轉印薄膜之精緻印刷，供給產品予包含惠普、戴爾、聯想、華碩、宏碁等各大品牌公司；另裝飾薄膜產品的開發生產，亦包含汽車內飾件產品、金屬轉印產品、玻璃轉印產品等。

▲台南市消防局第六大隊改變以往出動大規模消防人車執行組合演練作法，邀集所屬幹部及搶救戰技戰術教官團辦理森田印刷搶救重點研討及實地勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第六大隊大隊長邱淵明表示，消防單位人力為社會第一線緊急應變能量，考量疫情因素及維持消防戰力理應減少於轄區各廠房辦理之消防演訓活動，惟考量第六大隊轄區為台南市災害特性最複雜區域，涵括商辦高樓、和順、總頭寮、新吉及台南科工區、水域救援、車禍救援及救助救護工作等，各式消防演訓辦理方式應採變通方式採踏勘研討，一方面精簡參加警消人員規模加強消防人員對於目標建築火警搶救之認知。

▲台南市消防局第六大隊改變以往出動大規模消防人車執行組合演練作法，邀集所屬幹部及搶救戰技戰術教官團辦理森田印刷搶救重點研討及實地勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，平時多準備，完善災害應變演練SOP，讓災害發生的時候減少民眾生命財產的損失，是消防局最重要的目的，消防局會持續與各公司密切合作，雖然面對常態化的疫情新環境，仍要一起努力把防災工作做好。透過此次災害研討，除讓消防人員熟悉現場救災環境及強化救援技巧外，也了解並交流員工自衛編組作業，讓廠區人員於災害發生時具備應變能力；期盼在廠方及消防局的合作之下，將災害損失降至最低。

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