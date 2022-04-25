不畏疫情爆炸仍聚賭　南警查獲深藏民宅職業賭場逮21賭客

▲市警三分局在安南區長溪路1處民宅內，查獲21名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資共新台幣3萬餘元及天九牌、骰子等營賭之相關證物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣每日新冠肺炎確診數近3、4千例左右，仍有賭客不顧疫情群聚賭博，台南市警三分局24日晚上6時許，在安南區長溪路1處民宅查獲21名男女以「天九牌」聚賭，現場查扣抽頭金、賭資共3萬餘元及天九牌、骰子等營賭之相關證物，警方訊後將賭場27歲黃姓負責人、47歲吳姓屋主依賭博罪嫌移、賭客依社維法裁處。

三分局警方表示，獲報在安南區長溪路上有賭場隱藏在民宅內，每日賭客進進出出，深怕造成防疫破口。員警隨即布線蒐證，4月24日晚上6時許見時機成熟，市警三分局及保安警察大隊特殊任務編組警力，即持搜索票衝入賭場，賭客見警察衝入後，心知無法躲避查緝，便一臉無奈坐在椅子等候員警盤查身分。幸好賭客有戴口罩。

警方現場查扣賭資新台幣3萬3千元、抽頭金4000元、天九牌1副（已開封32張、骰子1盒）等營賭之相關證物並帶回21名男女，全案依賭博罪嫌及社會秩序維護法偵辦。

市警三分局表示，職業賭場為犯罪溫床，且賭博易衍生治安事端，時有民眾因沉溺賭博，造成家庭失和悲劇或鋌而走險從事犯罪行為，三分局對於轄內賭場一定會持續展現取締決心，共同為社會治安努力。