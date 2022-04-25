醫示警：台灣才剛開始！　「這3樣東西」準備好

▲醫師指出，台灣疫情才剛開始要上山。（示意圖／記者李毓康攝）



記者李佳蓉／綜合報導

國內昨（24）日新增5092例本土確診，也是連10天破千，面對月底恐破萬例不遠了？胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，疫情的起伏宛如上山下山，舉例多國達到疫情頂峰所花時間，但目前正在走下坡，而台灣「目前才開始」。他提醒應「準備好3樣東西」，包括足夠的疫苗覆蓋率、藥物及快篩，以防病毒到處亂跑的危險時期。

「上山裝備，你備好了嗎？」黃軒醫師今日在臉書寫下，這次上山，全世界正在看看台灣，而現在上山的遊客有多少人無法登頂，多少人正爬上山？國外已經示範不同斜坡角度、耗時不同，以馬來西亞為例，花了59天衝上高峰；韓國花了50天；新加坡45天；紐西蘭則只花31天就達到尖峰。

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▲韓國疫情大爆發，共釀2.2萬人死亡。（示意圖／達志影像）

黃軒試問，「紐西蘭與新加坡為何這麼快達到山坡頂端？」因為疫情始終控制小斜坡的上升，最後形成「山丘」疫情。而其他國家都超過50天以上才達到山峰，這當中上尖峰的時刻耗損太多人民健康，疫情沒有壓下，甚至呈現近90度坡度上揚，一旦登頂時間拉長，這些國家在過程中的死亡人數也就會偏高。

黃軒以馬來西亞花59天登頂為例，死亡人數達3.5萬；韓國花50天抵達疫情高峰，死亡人數約2.2萬；只花31天登頂的紐西蘭，死亡人數636人，「這樣，大家都看懂了？」登頂時間拉長，死亡人數就會拉高。反觀「丘陵」的疫情，峰頂不會太高、登頂時間較短，死亡人數也相對會拉下來。

▲黃軒醫師曾分享疫情6大脫險工具。（圖／黃軒授權）

無論是丘陵或尖峰，黃軒說，國外疫情目前正在下山途中，「台灣，目前才開始正在上山爬坡中」。他也呼籲，這次上山中央應準備好3樣裝備，包括要有足夠的疫苗覆蓋率、抗病毒藥物及快篩工具；而人民面對到處亂跑的Omicron，除了要戴口罩、勤洗手、維持安全距離外，還必須加上戒菸、戒酒、不能熬夜。

黃軒強調，在充分準備下，全民才能進入「人工與自然的群體免疫」狀態下，安全隨疫情上山與下山，「這才是真實未來存在的生活」。