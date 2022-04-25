首都保衛戰開打！　官方印發「保障物資通告」嚴防疫情殺進北京

▲北京市商務局副局長趙衛東表示，目前京城生活必需品市場貨源供應充足，交易正常 。（圖／翻攝 環球網微信）

記者任以芳／綜合報導

上海疫情尚未消停，北京朝陽區出現部分社區「封控」，引起市民恐慌出現囤貨潮。為了穩定人心，北京市商務局副局長趙衛東昨24日特別強調，近期監測，目前全市生活必需品市場貨源供應充足，交易正常。官方印製物資保障通知，許多北京多家大型連鎖超市配合備貨，至少準備三倍以上貨源，部分業者採取24小時供貨，確保首都物資穩定。

趙衛東表示，針對近期國內多省市新冠疫情多點散發、形勢覆雜，北京市會落實好疫情防控工作的同時，要積極采取措施保障首都生活必需品市場供應，確保供應和價格平穩。

趙衛東進一步說，從批發端看，近一周蔬菜日均上市量穩定在2.2萬噸以上，舉例昨24日蔬菜上市量達2.27萬噸，較前日增加9.1%；豬肉和雞蛋供應量分別穩定在560噸、410噸以上，均處於正常水平；糧油日均供應量6000余噸，保持穩定。

從零售端看，商超門店、社區菜店及直營直供店等各類生活必需品和生活物資供應平穩；從貨運端看，各類生活必需品綠通車輛運輸暢通，近一周各收費站日均綠通車通行車輛6800多輛，較上一周增加13.4%，近2日綠通車通行車輛均超過7100車輛，完全能夠滿足運輸需求。

▲ 北京官方保證物資充足，物價持平。（圖／翻攝 環球網微信）

北京市商務局近期向各區印發《關於進一步做好當前生活必需品及日常生活物資應急供應保障工作的通知》，內文要求物美、永輝、京客隆、家樂福等重點連鎖超市針對封控管控小區，加強人員調配、生活物資供應，必須及時補貨不缺貨。目前，各封控小區生活必需品供應穩定。

針對部分電商平台短時間內因訂單量激增，出現配送延時、無法下單等情況，官方加強重點生鮮電商平台，加強貨源，增加前置倉貨物儲備和線下配送人員，確保及時送貨。各區「封控」管控社區採取「線下集單，集採集配」等方式，線下超市、社區菜市場等保供企業必須「精準」把物資送到社區民眾手裡。

「疫情期間囤貨指南」已經在北京網友微信朋友圈瘋狂流傳，為了穩定人心，多家大型連鎖超市按平時2到3倍加大備貨量。北京物美集團昨晚北京全部門店（便利店除外）延長營業時間；家樂福北京所有門店也延長營業時間，等所有顧客離店後才會閉店。