「居隔3+4」新制何時實施？　蘇貞昌：跟縣市地方政府商量後公布

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌24日召開防疫會議，針對居家隔離天數，以及匡列範圍進行討論，會中同意居家隔離改為「3+4」，以及縮小匡列範圍等新制。對此，蘇貞昌25日受訪時表示，指揮官會跟縣市地方政府商量後，才公布實施開始的日期。

蘇貞昌24日下午召集相關部會，就下一階段居家隔離天數，以及匡列範圍進行討論。會中指揮中心提出3+4新制，以及相關匡列範圍的調整規劃。

蘇貞昌在會中同意朝縮短隔離天數及縮小匡列範圍的政策方向，但由於實施的配套及相關細節均需地方政府配合，因此請指揮中心儘速與各縣市政府會商後，再擇定實施日期。

對此，蘇貞昌25日在受訪時表示，這次疫情很快但都是輕症、無症狀，因此覺得這一次要因應疫情來做處理，就是盡量來縮短居家隔離時間，減少匡列人員，昨天指揮中心有一案，在他主持會議上報告，他也同意往這方向來走。

不過，蘇貞昌說，還是要請國人戴口罩勤洗手做防疫措施，另外政院發言人助理雖然確診，但發言人羅秉成本人跟周邊所有人採檢都是陰性，會注意各種安全措施。

蘇貞昌強調，政府已經準備好足夠藥品跟醫療量能，所以指揮官會跟縣市地方政府商量後，才公布實施開始的日期（指縮短居家隔離、減少匡列新制）。